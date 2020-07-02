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字节跳动副总裁再吐槽腾讯：腾讯滥用影响力是有惯性而广泛的

2020/7/2 19:47:33来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 2 日消息 针对腾讯 “被骗”事件，昨晚字节跳动副总裁李亮在其个人头条号上吐槽腾讯称，“基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方 1600 万元！说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。”

今日，针对字节跳动副总裁吐槽，腾讯公司公关总监张军回应称：“知识储备不足，记性还不好，这可咋整。”并附图暗示字节跳动此前也这么干过。对此，字节跳动副总裁李亮又在其个人头条号发长文回应表示，“一个案子只是冰山一角。腾讯滥用影响力是有惯性而广泛的，吃了假辣椒酱的企鹅不小心也泄露了很多信息。”

李亮还称，腾讯攻击其 “知识储备不足，记性还不好”，依据是：字节跳动也申请冻结过其他公司资产。这是在 “偷换概念”。并称腾讯滥用影响力是有惯性而广泛的，还列举了很多腾讯的 “黑料”。

IT之家附字节跳动副总裁回应全文：

昨天发了个微头条，没想到不知怎么上了微博热搜，本来已经删了息事宁人，没想到 "必胜客" 偷换概念来攻击，有必要把事情说得更清楚：

腾讯攻击我 “知识储备不足，记性还不好”，依据是：字节跳动也申请冻结过其他公司资产。这是在 “偷换概念”。诉讼保全这个规定本身没有问题，问题是有人滥用。腾讯向南山法院申请冻结老干妈财产的做法，既缺少对法律的敬畏，也没有搞清楚最基本的法律事实，在没有必要性的情况下贸然冻结对方 1600 万元的资产。如果老干妈不是家大业大，经得住这样的折腾？一个企业可能就因为你的 “傻白甜”被毁了，卖个萌就算了事？

一个案子只是冰山一角。腾讯滥用影响力是有惯性而广泛的，吃了假辣椒酱的企鹅不小心也泄露了很多信息。更不用说，从中 x 部挖来对接政法的局级干部张某做副总裁，是干什么的，是否被调查？还招聘了多少为了影响 “高层话语权”的局级干部？有没有和当下落马的副部级高官有特别关系？ 有没有干预办案打击对手？有没有操纵内参？总有阳光照到的时候，不介意就全部翻出来。

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关键词：腾讯字节跳动

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