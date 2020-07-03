雷佳音成爱钱进 App 代言人？工作室辟谣称从未代言过

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IT之家 7 月 3 日消息 针对网上出现的关于 “ 雷佳音先生为‘爱钱进’软件产品 2020 年代言人”的报道，雷佳音工作室官方昨日晚间已发布相关声明辟谣。
IT之家了解到，在声明中，雷佳音工作室官方称，雷佳音从未代言过 “爱钱进”软件产品，公司曾与凡普金科公司签署过约定雷佳音为 “钱站”品牌代言人的协议，该协议自 2018 年 5 月起至 2018 年 9 月止，仅为短期合作，目前雷佳音先生亦非 “钱站”品牌代言人。
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