小米商城分类页新增 “猜你喜欢”栏目，可推荐感兴趣的分类 / 新品

IT之家 7 月 4 日消息 今日午间小米商城官方宣布，小米商城 APP 分类页已新增“猜你喜欢”栏目。

小米商城 APP 分类页已新增“猜你喜欢”栏目，该栏目可为用户智能推荐可能感兴趣的分类和新品，还可一键直达 “全部商品”“热销榜单”“新品日历”。

IT之家此前报道，小米官方已对小米商城的订单详情页进行更新，进一步优化信息展示结构和 UI 设计。将发货、运输进度等信息独立展示，用户可以更清晰地了解自己订单的当前状态。