小米商城分类页新增 “猜你喜欢”栏目，可推荐感兴趣的分类 / 新品

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 7 月 4 日消息 今日午间小米商城官方宣布，小米商城 APP 分类页已新增“猜你喜欢”栏目。
小米商城 APP 分类页已新增“猜你喜欢”栏目，该栏目可为用户智能推荐可能感兴趣的分类和新品，还可一键直达 “全部商品”“热销榜单”“新品日历”。
IT之家此前报道，小米官方已对小米商城的订单详情页进行更新，进一步优化信息展示结构和 UI 设计。将发货、运输进度等信息独立展示，用户可以更清晰地了解自己订单的当前状态。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有