湖南磁浮技术研究中心工程实验室建成启用

IT之家7月5日消息 7 月 3 日，湖南省磁浮技术工程实验室揭牌，宣布该实验室正式建成启用。

IT之家了解到，本次启用的磁浮技术工程实验室，主要是以市场需求、工程应用为导向，以磁浮技术研究成果向现实生产力转化为主要目的，重点研发国际一流的广泛用于社会生产生活的磁浮系列产品。

该实验室搭建了悬浮控制技术实验平台、智能轨检实验平台、磁浮实验线、悬浮控制电源实验平台、磁悬浮轴承实验平台等。