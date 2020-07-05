90 后快递小哥获评杭州高层次人才，获 100 万购房补贴

IT之家7月5日消息 据央视财经报道，最近，杭州一位快递小哥被评上杭州高层次人才，并获得杭州市一百万元的购房补贴，引发社会关注。

李庆恒是安徽阜阳市阜南县人，90后，从事快递分拣员已经5年多的时间。日积月累，熟能生巧，李庆恒练就了一个本事：无论快件上标的是城市、区号、邮编还是航空代码，他都能准确无误地进行分拣。

2019年8月，李庆恒再次被公司选为“浙江省第三届快递职业技能竞赛”的参赛者。因为比赛要考投递、包装，没有实际投递、收快递经验的李庆恒，开始跟着一线快递员学习快递派送的技巧。准备比赛那段时间，李庆恒每天早上早起背诵邮政编码、电话区号、航空代码，下班后再抽出两个小时来练习实际操作。

李庆恒最终拿到了“浙江省第三届快递职业技能竞赛”的第一名，为此，浙江省人社厅给他颁发了省级“技术能手”的奖状。

按照杭州市高层次人才政策，评上D类高层次人才，不仅可以优先摇号选房，还可以领取100万的购房补贴、3万元车牌补贴，并享受“杭州人才码”5大类、27小类百余项服务。

2015年起，杭州将包括快递员在内的很多一线基层工作者，纳入高层次人才考核评价体系中，并享受相应的人才礼遇。

IT之家了解到，从2015年起，杭州市将高层次人才列为A、B、C、D、E五个层次，目前已累计认定17613名高层次人才，几乎涵盖各行各业。

今年4月1日，针对杭州商品房限购摇号政策，杭州市对被认定为高层次人才的购房者实行优先摇号，并加大了购房补贴力度。