携号转网乱局，几时才能休？

携号转网政策的全面实施，给广大 “受够了”的人民群众提供了用脚投票的机会，也给三大运营商提出了不断提升服务水平的要求。顺应监管层政策制定的初衷，是运营商依规依纪依法经营的基础，也是运营商维护人民群众利益的必然要求。然而，有关运营商违规操办携号转网的信息却不断爆出。

一、设定携入与携出考核

携号转网实施的目的包括凭借用户的用脚投票来倒逼运营商提升服务，之后运营商依靠优质的服务来赢得用户青睐。然后现实操作中的情景却非如此。运营商层层下达携入与携出考核指标，逼迫员工想方设法首先保持携入与携出平衡，之后在做大携入数量。

有运营商基层员工反映称，县级公司直接将广大手机用户分配给员工看管。如果有看管的用户出现携出到友商，那么负责看管这个用户的员工就需要自己从友商那里携入本网用户，从而保持携号转网的底线平衡。因此，花钱购买异网号卡转入本网，或者花钱买异网存量号码转入本网已经成为基层公开的秘密。

在部分基层员工眼里，在运营商内部不恰当考核之下，携号转网已经失去了其实施的意义。因为运营商通过考核逼迫员工实施的违规操作已经偏离了竞争原本的含义，扭曲了携号转网政策本身的价值。

二、诱使用户主动转网

运营商除了将看管用户的责任分配给广大基层员工并逼迫员工花钱买携号转网指标之外，地市级公司和省级公司还会以制定吸引异网用户携入的各种奖励政策，通过各种各种代理渠道进行推广实施，并通过各种内部通报、经营分析等方式督促指标落后单位层层加码。

最近有通信人家园爆料称，某地运营商以送几百元的电饭煲、净水器、空气净化器为诱饵吸引用户前来办理携号转网业务。除了给予转网用户的好处之外，运营商还需要支付给办理转网的渠道大量酬金。根据论坛网友的爆料，成功携入异网用户，代理商就可以拿到 200 元 / 户左右的酬金。

工业和信息化部的数据已经显示，在突破人口总量天花板之后，新的身份证移动电话用户已经越来越少。部分运营商在依靠新增市场带动收入增长的传统思维下，以携号转网为切入点互挖墙脚，搞对耗式的低水平竞争。

三、热衷无序宣传

在直播带货影响下，运营商正通过各种宣传充分放大羊群效应，试图影响用户的选择行为。无论是朋友圈，还是微信公众号，甚至抖音或者快手小视频都成了运营商携号转网的宣传阵地。这里既有公司层面的组织行为，也有运营商员工的个人行为。

广大用户个体的感受很难具有普遍性的影响力。但是经过运营商的各种有意宣传之后，用户个体的感受会被无限放大并会自觉不自觉地接受了宣传的影响。对于携号转网来说，宣传本身并没有实质性地提升运营商的服务水平，但是却真实地影响了用户选择。

监管层曾有明确要求不公开携号转网数据，也不得对携号转网进行各种营销性宣传。从了解到的情况看，虽然公开途径无法查询到最新的携号转网数据，但是各种小众化的携号转网营销性宣传并未杜绝。

四、免费赠送设置转网障碍

除了首先关心的保住基本盘之外，三大运营商都在不余遗力地抢夺友商用户。即便是下大力气保住基本盘，也已经让基层花样百出。各种短信、电话挽留，各种流量、语音赠送，各种家宽、话费捆绑都已经无所不用。当然作为保有存量用户策略，这些操作尚可理解。

为了争抢友商用户转到本网，有通信人家园论坛网友爆料称，三家运营商的部分基层员工甚至先去友商营业的开卡之后再进行携号转网操作，有的甚至还车接车送有向本网携转意向的用户办理相关业务。这种携号转网政策全面实施初期的情形，目前尚可以在网上看到影子。这种异化了的携号转网玩法，已经在某种程度上消耗携号转网原本鞭策运营商提升网络和服务品质的初衷。

实际上，广大基层员工也不愿意使用携号转网的各种歪招，无奈各种考核压力或者业务通报，已经逼迫的大家无可选择，毕竟有看管责任在身。而且一旦发现友商动了歪脑筋，大家必然都会效仿，甚至有过之而无不及。其实为了防止携号转网出现偏离预定轨道的趋势，监管层有必要对携号转网进行进一步的规范。否则自上传导而来的竞争压力必然会让基层除了使用歪招之外无所适从。

虽然携号转网政策全面实施的时间有限，但是从曾经试点的省市数据看，具有携号转网意愿的用户占比不足 2%，规模并不算大。携号转网能否发挥政策初衷，能否成为人民群众提升幸福感的助推力，还有待监管层进一步明确监管措施。