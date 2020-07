消息称小米正在为 MIUI 12 中相机开发 AI 快门功能

IT之家7月6日消息 据外媒 XDA-Developers 报道,随着 MIUI 12 的到来,小米相机中增加了诸多新特性和新功能,而昨日 XDA 开发人员发现小米正在为其开发更多的功能,其中之一即为 AI 快门(AI Shutter)。AI Shutter 是一种类似于谷歌相机中的 Top Shot 功能的新特性,其支持用户长按快门键连续拍摄多张素材以帮助用户在这一系列的照片中挑选出最满意的一张作为最终结果。

大家在生活中偶尔会遇到某些拍照纪念的瞬间却突发 “变故 “的情况,例如按下快门的一瞬间恰好有人闭眼或者打喷嚏,亦或者取景框内刚好进入了一位不速之客等。这种情况对大部用户来说都是很难接受的,但重新拍摄的话可能早就没了兴致,故该功能可帮助用户在一系列连续拍摄的瞬间中选出最满意的那张,以此提升用户体验。

小米暂时将该功能称为 “AI 快门 “,从字符串中可看出该功能的名称以及功能注释,但由于笔者暂不具备 MIUI 12 测试版固件解包条件,故暂时无法为读者提供进一步的讲解。

以下为 XDA 工作人员在测试版相机中发现的代码:

<string name="pref_camera_ai_shutter_description">Select best moment automatically when pressing the shutter button</string><string name="pref_camera_ai_shutter_title">AI shutter</string>

IT之家了解到,该功能仅出现在 MIUI 12 测试版中,但并未启用,且尚不清楚该功能将在何时何版本的 MIUI 12 中实装和发布。