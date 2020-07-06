富士通 3 年内削减 50% 办公空间，将有 8 万员工居家办公

北京时间 7 月 6 日下午消息，据国外媒体报道，富士通今日宣布，未来三年内，将把公司位于日本的办公空间削减 50%。与此同时，富士通鼓励 8 万名办公室员工主要在家工作。

富士通将其称为 “工作形式上的新转变”。该公司在一份声明中称：“我们将改变员工传统的办公方式（每天从家到固定办公室），通过员工之间的高度自治和相互信任，为客户创造价值。”

当前，人们仍在探讨远程办公的利与弊。显然，富士通率先迈出了这一步。富士通是日本的最大雇主之一，分析人士称，富士通此举对于办公空间租赁等相关市场，显然不是个好消息。

根据富士通的计划，公司每月将为员工发放 5000 日元（约合 464 美元）的津贴，让员工建立家庭办公环境，并取代当前的通勤津贴。此外，富士通还将把当前的办公室变成 “轮用办公桌”（非固定分配给某人）。在当前的新冠病毒疫情下，相信许多企业都不鼓励这么做。

有数据显示，富士通当前是日本第 17 大上市雇主，共拥有约 13 万名员工。富士通强调，该计划仅限于办公室员工，而工厂员工不会受到影响。

分析人士称，富士通此举可能更多地处于市场营销因素，因为该公司销售支持远程办公的技术。但是，对于日本的写字楼行业来说，这并不是一个好兆头，尤其是在疫情期间。

当前，日本虽然有许多传统企业呼吁员工返回办公室，但却遭遇员工的抵制。日本生产力中心（Japan Productivity Center）5 月份进行的一项调查显示，超过 60% 的受访者希望在疫情得到控制后继续远程工作。

在富士通之前，零食制造商 Calbee 已引入一种新制度，让其 800 名办公室员工在家工作，而无需到办公室上班。该公司预计，将只有约 30% 的员工前往办公室。

日本房地产经纪商 Miki Shoji Co 数据显示，过去几个月，东京的写字楼空置率开始上升，5 月份达到 1.64%。这也是自 2012 年以来，首次连续三个月保持上升。