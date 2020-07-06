硕士玩游戏遭网络诈骗：再次被同一方式骗走 62 万

IT之家 7 月 6 日消息 据永康公安官方微信公众号消息，徐先生是永康人，硕士毕业后成为一名自由职业者，闲暇时喜欢玩点游戏，然而近日他在玩游戏的时候遭遇网络诈骗，并且两次被同一方式骗走总共 62 万元。

据悉，6 月 19 日，徐先生在家中通过某社交 app 上认识一个昵称叫 “亦语”的人。对方说，玩一个游戏短时间就可以赚很多钱。“亦语”分享了一个网址，徐先生没有多想就点进该网址在手机上下载了一个名叫 “云智集团”的 APP。注册了账号后，徐先生向账户充值 500 元钱，并跟着 “亦语”进行游戏押注。结果不到半小时，徐先生就赢了 100 多元。在第二天上班时，徐先生又充值 9500 元，并在盈利 1800 元后成功提现。胆子渐渐大起来的徐先生开始大额续充，陆续充值十笔五万到 APP 上的银行账户里。

等到自己的账户里显示有 60 万元余额时，徐先生想进行全额提现。被系统提示需要 150 万元的游戏流水才能操作，他霎时意识到自己被骗，才慌忙报警。

6 月 25 日，徐先生来到永康市公安局东城派出所报警，反映自己被骗 49 万元。受理此案后，民警对着徐先生千叮咛万嘱咐，“不要再相信他们了！不要再去充值了！千万千万记住！”

但是没想到一回到家，不甘心的徐先生又重蹈覆辙。

徐先生回到家后，又打开了该软件。此时，该平台客服主动联系徐先生，声称只要再充值 188888 元就可以提升流水的倍率，完成账户余额提现。随后，“亦语”也发来消息称可以帮其代付 58888 元，等其提现成功后再还给他。一心想把钱提现的徐先生就往对方账户里转账了 13 万元，继续进行游戏押注。等到软件账户里的钱全部输光，客服就再也没有联系徐先生，而 “亦语”也将其拉黑。

IT之家了解到，目前，该案件正在进一步侦办中。