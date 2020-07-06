内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

三星发现全新半导体材料：有望用于内存、闪存领域

2020/7/6 21:07:53来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 6 日消息  三星电子周一宣布，发现了一种全新半导体材料 “无定形氮化硼 (amorphous boron nitride)，简称 a-BN”，并表示有望推动下一代半导体芯片的加速发展。

近年来，三星 SAIT一直在研究二维（2D）材料具有单原子层的晶体材料的研究和开发。具体而言，该研究所一直致力于石墨烯的研究和开发，并在该领域取得了突破性的研究成果，例如开发新的石墨烯晶体管以及生产大面积单晶晶片的新方法。石墨烯。除了研究和开发石墨烯外，SAIT还致力于加速材料的商业化。

“为了增强石墨烯与基于硅的半导体工艺的兼容性，应在低于 400°C 的温度下在半导体衬底上进行晶圆级石墨烯生长。” SAIT的石墨烯项目负责人兼首席研究员 Shin Hyeon-Jin Shin 表示。“我们还在不断努力，将石墨烯的应用范围扩展到半导体以外的领域。”

新发现的材料称为无定形氮化硼（a-BN），由具有非晶分子结构的硼和氮原子组成。尽管非晶态氮化硼衍生自白色石墨烯，其中包括以六边形结构排列的硼和氮原子，但实际上 a-BN 的分子结构使其与白色石墨烯具有独特的区别。

无定形氮化硼具有 1.78 的同类最佳的超低介电常数，具有强大的电气和机械性能，可以用作互连隔离材料以最大程度地减少电干扰，还证明了该材料可以在仅 400°C 的低温下以晶圆级生长。因此，预计无定形氮化硼将广泛应用于诸如 DRAM 和 NAND 解决方案的半导体，尤其是在用于大型服务器的下一代存储器解决方案中。

IT之家了解到，SAIT副总裁兼无机材料实验室负责人Park Seongjun Park表示：“最近，人们对2D材料及其衍生的新材料的兴趣不断增加。但是，将材料应用于现有的半导体工艺仍然存在许多挑战，我们将继续开发新材料来引领半导体范式的转变。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星内存

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    