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北京高考大作文之一：聚焦北斗卫星 “每一颗都有自己的功用”

2020/7/7 11:15:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月7日消息 据北京头条报道，今天上午，北京新高考首门语文科目考试举行。今年高考大作文题仍为“二选一”，分别为；1、2020年6月23日，北斗三号最后一颗卫星成功发射，整个系统55个卫星织成一张“天网”每一颗都有自己的功用。以材料“每一颗都有自己的功用”为话题，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。

2、当今时代，我们每天都会面对各种各样的信息。其中有一条信息，或引发了你的感悟，或影响了你的生活，或令人振奋，或使你愧疚，或让你学会辨别真伪……请以“一条信息”为题，联系现实生活，展开联想或想象，写一篇记叙文。要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

请以“一条信息”为题，写一篇记叙文。字数仍要求不少于700字。

6 月 23 日，北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功，北斗三号 30 颗组网卫星已全部到位，北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。北斗三号全球卫星导航系统由 MEO 卫星（地球中圆轨道卫星）、IGSO 卫星（倾斜地球同步轨道卫星）和 GEO 卫星（地球静止轨道卫星）三种不同轨道的卫星组成，包括 24 颗 MEO 卫星，3 颗 IGSO 卫星和 3 颗 GEO 卫星。

IT之家了解到，目前世界上已有半数以上的国家使用北斗，今年全球系统建成后，无论在世界的任何角落北斗都会提供服务。

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关键词：高考作文北斗卫星

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