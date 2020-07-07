央视：网课质量堪忧！英国或有 600 万学生未交作业

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IT之家7月7日消息 据央视新闻报道，新冠肺炎疫情期间，英国各地学校停课、并改为线上授课，然而远程学习的质量和标准不达标的问题引发各界担忧。
IT之家了解到，央视援引的一项调查显示，英国可能有600万学生最近没有提交作业。而最新的一项调查显示，英国有200万中小学生只完成极少量的作业，或根本就没有做作业。400万中小学生没有和老师经常联系。
此外，英国一些低收入的家庭由于无法满足网络及设备方面的要求，导致许多学校的线上教学工作难以开展。
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