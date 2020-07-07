中芯国际今起申购，多家上市公司参与认购

7 月 7 日消息，上市加速道上的中芯国际今天迎来网上网下申购。据此前公告，本次科创板 IPO 发行价 27.46 元 / 股，7 月 7 日申购。

中芯国际本次发行预计募集资金总额 462.87 亿元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 6.35 亿元（含税），预计募集资金净额为 456.52 亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为 532.3 亿元，扣除发行费用 7.27 亿元（含税），预计募集资金净额为 525.03 亿元。中芯国际本次募资刷新科创板最高纪录。

从中芯国际披露的战略配售对象来看，共计 29 名战略投资者参与了配售，包括具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金等，认购金额合计 246.21 亿元。其中，中国信息通信科技集团有限公司认购 20 亿元，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购 35 亿元，国际战略投资者包括新加坡政府投资有限公司认购 33 亿元、阿布达比投资局认购 5 亿元等。

另外，已有多家上市公司发布公告，表示通过聚源芯星参与了中芯国际认购。

聚源芯星是战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。聚源芯星基金规模为人民币 230,500 万元。

据披露的信息显示，聚源芯星的有限合伙人包括 13 家 A 股上市公司和 1 家科创板拟上市公司，包括中微、澜起科技、韦尔股份、安集微等。（如下表）

根据招股书显示，中芯国际本次募集资金主要用于 12 英寸芯片 SN1 项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。据悉，12 英寸芯片 SN1 项目的载体为中芯南方，该项目规划月产能 3.5 万片，已建设月产能 6000 片，是中国第一条 FinFET 工艺生产线，也是中芯国际 14 纳米及以下先进工艺研发和量产的主要承载平台。