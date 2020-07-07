报告称超九成区域性银行已启动数字化转型工作

7 月 7 日消息，京东数字科技集团（简称 “京东数科”）与第三方市场研究机构 IDC 共同发布《中国区域性银行数字化转型白皮书》，白皮书基于对 50 余位区域性银行 CIO、信息科技部负责人的深度调研，就城商行、农商行等区域性银行数字化转型的现状及发展挑战进行了分析。

白皮书显示，调研中有超九成的区域性银行已经启动数字化转型工作，有 20% 以上的银行是希望想借助政策鼓励，以科技实现弯道超车。

IDC 认为，数字化银行的打造，是要通过重塑组织与人的关系、构建数据驱动的能力来由内而外地进行变革，由内部管理运营向外部客户服务进行延伸，拓展营销渠道，提高客户体验，实现业务增长。

目前，白皮书将区域性银行的数字化转型划分为领导力与组织架构转型、技术革新转型、运营模式转型、渠道与全方位客户体验转型、信息与数据治理转型这五个方面。而不同体量和基因的银行在推进数字化转型的过程中，所面临的挑战各有差异。

相比于国有大行和股份制银行，区域性银行普遍存在的短板在于转型战略目标不够清晰，科技投入及人才储备相对较弱，场景连接不够丰富，产品迭代速度较慢等；而其优势则在于决策链条相对较短、业务历史包袱较小等。

基于其自身条件，白皮书认为，区域性银行需要选择差异化的发展路径：城商行应 “小步快跑”，积极尝试创新应用，向平台化、生态化方向转变，发展移动端战略；农商行可从线上渠道建设、产品创新等开始，积极尝试。

调研显示，目前区域性银行数字化转型面临的挑战中，前三位分别是部门间沟通困难、权责不清；缺乏技术人才和技术能力；数据基础较差、整合存在难度。相应的，区域性银行对于数字化转型最为看重的因素调研中，有约 32% 的受访银行最为看重领导力与组织架构转型；其次，关注技术革新与运营模式转型的分别都占到约 22%。

白皮书建议，在推进数字化转型中，区域性银行可以构建可视化、扁平化的组织架构，提升组织沟通的效率与精度，做到权责分明，才能增强企业内部、团队之间的凝聚力，有效发挥组织及个体的真正价值，打破业务和科技部门的壁垒，持续提升组织协同的效能。

此外，区域性银行还需要重点关注以人为本的持续变革能力、稳健的技术能力、完善的数据资产化能力、智能的营销运营能力、健全的风险管理能力等五大关键能力。

白皮书表示，除了传统的机房建设、服务器及网点终端设备采购、应用系统开发、日常运维等开支项外，区域性银行IT投资正向更广泛的信息科技建设领域延伸，尤其在大数据等新兴技术领域的投入逐年增加。而大部分已上市城商行的IT创新性研发投入占IT总投入的比例超过 15%，高于城商行整体平均水平。

针对区域性银行与外部科技服务商的合作，调研显示，银行最为关注的是合作方的技术先进性与安全性。白皮书建议，区域性银行同时还会关注解决方案的效果是否直观可见，是否具备兼容性和灵活性、是否具备长期陪伴式服务能力等。从自身发展诉求及选型偏好出发，选择采购整套方案或若干单个组件产品进行灵活配置，并通过高频交流咨询，有效利用合作伙伴提供的长期陪伴式服务，建立健全自身科技能力。