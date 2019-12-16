女子账户多出2.5亿元被银行追回：工作人员失误

IT之家12月16日消息 据CBS消息，美国德克萨斯州女子Ruth Balloon银行账户突然多出了3700万美金（约2.5亿元），“在周二晚上（12月10日），当我在手机上登录我的（LegacyTexas银行）账户时突然发现，我的余额竟然有3700多万美元（约2.5亿元人民币）。”

看到这一天文数字，Ruth Balloon以为这是圣诞奇迹，“我希望有人真的给我们3700万美元的礼物”，之后Ruth Balloon向LegacyTexas银行打电话询问自己卡上的钱是不是“真实存在的”。银行向Ruth Balloon回复称3700万美元是真的，但这是“工作人员的失误”；在向Ruth Balloon表示歉意并对她的诚实表示赞许和感谢之后，银行从Ruth Balloon的账户上划走了3700万美元。

在接受CBS采访时，Ruth Balloon笑称，“要是能给我点感谢金就好了，要是可以的话，因为我是一个好的客户，（发现异常后）第一时间上报给了他们（银行）。”

对于Ruth Balloon一事，LegacyTexas Bank给出的说明如下：