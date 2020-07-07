摩托罗拉首款中端 5G 手机 Moto G 5G Plus 发布：骁龙 765/90Hz 屏，约 2766 元起

IT之家 7 月 7 日消息摩托罗拉刚刚发布了 Moto G 5G Plus 手机，顾名思义，该机将支持 5G 网络。

Moto G 5G Plus 采用 6.7 英寸 FHD + 显示屏，刷新率为 90Hz，采用双打孔前置摄像头（一个 1600 万像素和一个 800 万像素超广角）。此外还有四颗后置摄像头，分别是：4800 万像素主镜头、500 万像素微距摄像头、800 万像素超广角和 200 万像素深度传感器。

Moto G 5G Plus 搭载了高通骁龙 765 处理器，集成 X52 5G 调制解调器，这使得 Moto G 5G Plus 成为摩托罗拉迄今为止最便宜的 5G 手机。

Moto G 5G Plus 还内置 5000mAh 电池，支持 20W USB-C TurboPower 快速充电，支持 NFC、侧面指纹，以及 3.5mm 耳机接口，但该机不支持无线充电和防水功能。

Moto G 5G Plus 将有两个版本：一个是 349 欧元（约合 2766 元）的机型，配备 4GB 内存和 64GB 存储空间；另一个是 399 欧元（约合 3163 元）的版本，配备 6GB 内存和 128GB 存储空间。

IT之家了解到，Moto G 5G Plus 将于 7 月 8 日在欧洲推出，并计划 “在未来几个月”在沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国发售，但该机将不会登陆美国市场。