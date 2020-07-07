华为发布 2019 年可持续发展报告：员工保障上投入 139.8 亿元

华为今日发布了 2019 年可持续发展报告，介绍了围绕数字包容、安全可信、绿色环保、和谐生态四个主要聚焦领域所取得的进展。

在数字包容方面，华为提倡 “技术普惠，接力致远”，认为科技不应高居象牙塔、而要普济天下，希望通过在技术、应用和技能三个方面的努力，持续扩大数字包容的成果，最终让数字技术惠及每个人、每个家庭、每个组织。

2019 年，该公司与合作伙伴一起运营 6 个 TECH4ALL 数字包容项目；2 万多名学生通过 SmartBus 参与互动式学习；华为 ICT 学院覆盖到全球 72 个国家和地区的 938 所高校；StorySign 实现支持 14 种手语，帮助更多失聪儿童阅读；与联合国教科文组织（东非）签署合作备忘录，让数字技能和 AI 能力普惠非洲。

在安全可信方面，华为坚持 “恪尽职守，夯实信任 ”，将网络安全和隐私保护作为公司最高纲领，坚持投入、开放透明，全面提升软件工程能力与实践，构筑网络韧性，打造可信的高质量产品，保障客户网络稳定运行和业务连续性。

2019 年，该公司为全球 200 多起重大事件 / 自然灾害提供网络保障；发布 AI 安全和隐私保护白皮书；其布鲁塞尔网络安全透明中心接待超过 1500 名政府、客户、行业组织等代表；主力产品获得 20 多个网络安全及隐私认证；全球多个业务主体获得 ISO22301 业务连续性管理体系国际认证证书。从某种意义上说，它的努力也促进了全球 ICT 基础设施的业务连续。

在绿色环保方面，华为强调 “清洁高效，低碳循环”，致力于减少生产、运营等过程以及产品和服务全生命周期对环境的影响，通过创新的产品和解决方案促进各行业的节能减排和循环经济发展，持续牵引产业链各方共建低碳社会。

2019 年，其主力产品能效提升最高达 22%；单位销售收入碳排放较基准年降低 32.7%；退货产品再利用率达 86%；落实 12.5 亿度清洁能源电量，碳减排约 57 万吨。

在和谐生态方面，华为主张 “同心共筑，为善至乐”，坚持诚信合规经营，持续加强可持续发展风险管理，关注员工发展和价值实现，积极为运营所在社区做出贡献，与产业链各方携手共建和谐健康的产业生态环境。

2019 年，该公司在全球员工保障上投入人民币 139.8 亿元；海外员工本地化率约 67%；700 多家工程供应商通过职业健康安全管理体系认证；“未来种子”旗舰项目覆盖 111 个国家和地区；在全球开展了 170 多个社区公益活动。

根据报告，华为可持续发展委员会（CSD 委员会）由来自人力资源、制造、行政、采购、研发等部门的 10 多名公司高层组成，委员会主任由公司董事、质量与流程IT管理部总裁陶景文担任。CSD 委员会下设 CSD 委员会工作组，主要负责 CSD 日常工作的执行、协调和战略目标的落实等工作。