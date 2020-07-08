华为全球员工总数达 19.4 万人：研发者占比 49%，持续吸纳天才少年

（原标题：华为全球员工总数达19.4万人：研发占比49%，持续吸纳天才少年）

根据华为最新发布的年度可持续发展报告，截至 2019 年底，其全球员工总数达 19.4 万人（2018 年底时这个数字为 18.8 万人），其中研发员工约 9.6 万人，占比 49%。

报告指出，华为的员工来自全球 157 个国家和地区，仅在中国就有来自 43 个民族的员工。该公司始终坚持为员工创造一个和谐发展的、包容性的工作环境，给予不同员工足够的发展空间，创造高效轻松的工作氛围，从而让每名员工都可以自由地在组织中发挥出最大潜力。

同时，作为一家国际化公司，华为一直以积极的态度推动海外员工本地化进程。2019 年，华为在海外聘用的员工总数超过 3.7 万人，海外员工平均本地化率约 67%。

值得一提的是，报告称华为围绕业务战略，以全球视野、用世界级课题持续吸纳 “顶尖人才”和 “天才少年”，高度重视本地人才队伍建设，营造开放包容、鼓励试错、尊重专业的氛围，焕发员工的创造力。

这家公司在去年 6 月 20 日的总裁办邮件里就提出，要从全世界招进 20-30 名天才少年，2020 年还计划从世界范围招进 200-300 名。期望这些天才少年 “就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍”。去年 7 月，宣布给予八位 2019 届顶尖学生最高达 200 万人民币的年薪，他们均拥有博士学位。