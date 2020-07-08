内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为全球员工总数达 19.4 万人：研发者占比 49%，持续吸纳天才少年

2020/7/8 6:35:09来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：问舟/实习评论：

（原标题：华为全球员工总数达19.4万人：研发占比49%，持续吸纳天才少年）

根据华为最新发布的年度可持续发展报告，截至 2019 年底，其全球员工总数达 19.4 万人（2018 年底时这个数字为 18.8 万人），其中研发员工约 9.6 万人，占比 49%。

报告指出，华为的员工来自全球 157 个国家和地区，仅在中国就有来自 43 个民族的员工。该公司始终坚持为员工创造一个和谐发展的、包容性的工作环境，给予不同员工足够的发展空间，创造高效轻松的工作氛围，从而让每名员工都可以自由地在组织中发挥出最大潜力。

同时，作为一家国际化公司，华为一直以积极的态度推动海外员工本地化进程。2019 年，华为在海外聘用的员工总数超过 3.7 万人，海外员工平均本地化率约 67%。

值得一提的是，报告称华为围绕业务战略，以全球视野、用世界级课题持续吸纳 “顶尖人才”和 “天才少年”，高度重视本地人才队伍建设，营造开放包容、鼓励试错、尊重专业的氛围，焕发员工的创造力。

这家公司在去年 6 月 20 日的总裁办邮件里就提出，要从全世界招进 20-30 名天才少年，2020 年还计划从世界范围招进 200-300 名。期望这些天才少年 “就像‘泥鳅’一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍”。去年 7 月，宣布给予八位 2019 届顶尖学生最高达 200 万人民币的年薪，他们均拥有博士学位。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    