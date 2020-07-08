技巧：如何强制启用 Win10 硬件加速 GPU 调度功能

IT之家7月8日消息 微软在 Windows 10 v2004 更新中引入了硬件加速 GPU 调度功能，但该功能并非面向所有用户。目前仍有很多用户无法体验到新功能。今日外媒 windowslatest 分享了一种通过注册表强制开启该功能的方式，IT之家了解到，只需按照以下几个步骤操作即可：

1. 打开 Windows 搜索界面；

2. 输入 "注册表" 并选择第一个选项；

3. 在注册表编辑器中，依次打开 “HKEY_LOCAL_MACHINE” > “SYSTEM”> “CurrentControlSet”>“Control”> “GraphicsDrivers”；

4. 在右侧栏目中找到 32 位 Dword 键值 "HwSchMode" 。将其打开并将数值更改为 2（2 开启 1 关闭）；

5. 重新启动系统；

6. 打开 “设置” > “系统” > “显示” > “图形设置”，打开该功能开关；

▲ 此图源 windowslatest

7. 重新启动系统。

目前使用该功能的条件为：Windows 10 v2004（19041.264），英伟达 GeForce 451.48 + 驱动或 AMD 肾上腺素 2020 版 20.5.1 测试版驱动程序。支持该功能的设备仅需参以上照最后两步操作（第 6 至第 7 步）在设置中打开并启用该功能即可。

需要注意的是，无论是何种修改注册表的操作均无法保证万无一失，尝鲜者须事先备份注册表后方可操作。