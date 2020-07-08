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华为、统信 UOS 宣布：openEuler 开源社区成立 DDE 桌面环境项目组

2020/7/8 9:48:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月8日消息 日前，经过 openEuler 技术委员会讨论决定，openEuler 开源社区正式成立 DDE SIG（SIG 是社区根据领域划分的各个领域的项目组 / 兴趣小组）。

DDE SIG 的成立将进一步完善和丰富 openEuler 的桌面环境，openEuler 社区参与者和用户可获得由专业团队维护的最新桌面环境 DDE 版本，并通过 openEuler 社区获得技术支持。DDE SIG 的首位 Maintainer 为操作系统厂商统信软件。

IT之家获悉，DDE 是统信软件自研的一款全功能的桌面环境，为用户提供美观易用、智能协同的界面交互。DDE 已经被移植到包括 Archlinux、OpenSUSE、Ubuntu、LinuxMint、Fedora、Manjaro 等主流 Linux 发行版中。

目前，统信软件已经将最新版 DDE 集成至统信 UOS Server Euler 中，统信 UOS Server Euler 以 openEuler 20.03 LTS（Linux kernel 4.19 社区发行版为基础，通过整合自研 DDE 桌面环境和图形界面的应用程序，第三方软件以及相关开源软件等内容，形成针对常规、云、虚拟化、容器、大数据等应用场景的通用操作系统方案。

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关键词：华为UOSopenEuler

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