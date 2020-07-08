Google 与 NVIDIA 合作开发新的云计算产品

NVIDIA 周二宣布，A100 Tensor Core 图形处理单元（GPU）在发布几周后就被 Google Cloud 所采用，该公司隶属于 Alphabet （NASDAQ：GOOGL） （NASDAQ：GOOG）的子公司。

Google Compute Engine 上提供了 Accelerator-Optimized VM（A2）系列，专门用于处理一些最苛刻的应用程序，包括人工智能（AI）工作负载和高性能计算（HPC）。这使 Google 成为第一个提供新 NVIDIA GPU 的云服务提供商。

云中的 AI 培训

对于最苛刻的工作负载，Google Cloud 将在单个 VM（或虚拟机）上为用户提供多达 16 个 GPU。云提供商还将以较小的配置提供 A2 VM，以满足单个用户的计算需求。该系统将通过私人 alpha 程序启动，然后于今年晚些时候向公众开放。

NVIDIA 在博客中表示，A100 还可以为云数据中心的各种计算密集型应用程序提供支持，包括 “数据分析，科学计算，基因组学，边缘视频分析，5G 服务等”。

A100 基于 NVIDIA 的新 Ampere 架构，代表了公司历史上性能上的 “最大的飞跃”，与之前的产品相比，机器学习培训和推理计算性能均提高了 20 倍。该技术的早期版本需要单独的处理器来进行训练和推理。与上一代技术相比，A100 的速度也提高了 10 倍。

Google 计划在不久的将来推出对更多实例的访问，而 NVIDIA A100 即将在 Google Kubernetes Engine，Cloud AI Platform 和其他 Google Cloud 服务中使用。