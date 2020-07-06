亚马逊和英伟达也卷入 “反性骚扰运动”，150 多人涉案

北京时间 7 月 6 日晚间消息，据国外媒体报道，越来越多的美国大品牌卷入到了正席卷美国游戏直播界的 “反性骚扰运动”（#MeToo），而亚马逊和英伟达（Nvidia）就是其中的两家。

在过去的一个月里，数十名女性指控了 150 多人的多种罪行，从强奸到猥亵未成年女孩，再到出轨等等。

英伟达卷入其中

如今，英伟达和亚马逊也卷入其中。英伟达生产用于游戏 PC 的功能强大的芯片，并运营着一项游戏服务。今年早些时候，英伟达与亚马逊游戏直播平台 Twitch 的主播塞缪尔 · 厄尼（Samuel Earney）合作开展了一个赞助项目。

始料未及的是，针对厄尼的指控不期而至。6 月 22 日，厄尼的前女友指控他性虐待和玩弄感情。她说，作为虐待的一部分，厄尼将自己与一家 PC 零部件制造公司的赞助协议凌驾于她之上。

这位前女友的声明，解释了厄尼前一天发表的一份道歉声明。厄尼当时说：“我的行为是不恰当的。”他还补充说，会要求赞助商和合作伙伴将他从项目和服务中除名，这样他们就不会被追究责任。不久之后，Twitch 关闭了厄尼的账户，没有给出具体的原因。

而英伟达也在一份声明中称：“我们已停止与厄尼的所有接触。我们谴责这种行为，并赞扬那些挺身而出支持我们游戏社区安全的人。”

多个平台封停账号

除了关闭厄尼的账户，Twitch 近期关闭了不少主播的账号，并表示将向相关部门报告一些案件。事实上，卷入这场 “反性骚扰运动”的还不止亚马逊和英伟达。

Facebook 游戏直播服务 Facebook Gaming 也关闭了一个主播账号，并调查来自竞争对手服务 Mixer 的一些主播，他们本应加入到 Facebook Gaming 平台。Mixer 是微软旗下直播平台，将于 7 月 22 日停止服务。

此外，Alphabet 旗下视频网站 YouTube 也表示，正在调查一些指控。而其他一些平台也关闭了许多主播的账号。所有这些流媒体平台的服务条款都禁止骚扰其他用户，而许多原告正是这些流媒体平台的用户。

这一次与众不同

多年来，虽然流媒体行业一直被指控存在性别歧视和骚扰女性的行为，但主播伊莎贝尔 · 布里尔（Isabelle Briar）称，在过去，许多原告属于 “弱势群体”。

布里尔说：“你可能会大声疾呼，你可能想与某个品牌合作，但你被拒绝了，还不知道为什么。这可能会影响你的受雇能力。”

但这一次不同，可能是影响更广泛，外界的反应截然不同。原告们在 Twitter 和其他平台上得到了支持，一些品牌正与被告断绝关系，撤回广告和赞助费。

许多业内人士表示，这只是冰山一角，很大程度上是由于流媒体文化所导致，尤其是在游戏玩家中。IDC 分析师刘易斯 · 沃德（Lewis Ward）称：“每一位主播都觉得有必要突破某种界限，通过个性化脱颖而出。”

150 多人涉嫌性犯罪

在过去的一个月里，有数十名女性指控了 150 多人的多种罪行，从强奸到猥亵未成年女孩，再到出轨等等。

其中，有网友在 Twitter 上曝光《命运 2》著名主播 SayNoToRage 曾对女性进行性骚扰。很快，先后五位女性站出来表示自己遭受了 SayNoToRage 的骚扰。

在 Twitch 的禁播名单中，包含多位人气相当不错的主播，其中包括曾带火游戏《SUM》的 TwitStreers。

前黑曜石工作室创始人、《异域镇魂曲》编剧克里斯 · 阿维隆（Chris Avellone）被几位女性曝光私下有过性骚扰行为，虽然尚未得到证实，但《消逝的光芒 2》合作方 Techland 已与阿维隆解约。

此外，育碧尚未面世的新作《刺客信条：英灵殿》的创意总监阿什拉夫 · 伊斯梅尔（Ashraf Ismail）也被指控有婚外性骚扰行为，育碧第一时间就对其进行了停职处理和调查，如今伊斯梅尔已经离职。