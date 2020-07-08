世嘉将于 12 月推出一款迷你街机，收录 36 款经典街机游戏

IT之家7月8日消息 据日本媒体 Game Watch 今日报道，世嘉（Sega Toys）将于今年 12 月推出一款迷你街机 “Astro City Mini”，其中共收录经典街机框机 Astro City 平台的 36 款游戏，价格为 12800 日元（约合 834 元），配套手柄为 2780 日元（约合 181 元）。

▲ Astro City Mini，图源 Game Watch

报道称，Astro City Mini 再现了世嘉 1991 年推出的第一个街机 Astro City，类似 SNK 此前推出的 “NeoGeo Mini”。IT之家了解到，初代 Astro City 本身并不属于一个平台，而是一个特定的可插式街机柜，代理商（运营商）可为其购买并安装多种游戏板，是当年风靡日本街头的街机。

Astro City Mini 包含一个 HDMI 输出接口、两个 USB-A 接口、一个 Micro USB 接口。玩家可使用其本身自带的街机键盘或者额外购买手柄进行游玩。机身尺寸 130mm x 170mm x 170mm。

游戏方面， “Astro City Mini”将包含《战斧》《兽王记》《VR 战士》等 36 款作品，目前已知的有十款，且均支持双人游戏：

异形入侵（Alien Syndrome）

异形风暴（Alien Storm）

战斧（Golden Axe）

战斧后传（Golden Axe: The Revenge of Death Adder）

魔法宝石 2（Columns II）

黑暗边缘（Dark Edge）

龙凤神偷（Puzzle & Action: Tant-R）

VR 战士（Virtua Fighter）

幻想地带（Fantasy Zone）

兽王记（Altered Beast）

▲ 机身及原材质所还原的摇杆，图源 Game Watch

▲ 手柄，图源 Game Watch

▲ 战斧 / 金斧战士（1989），图源 Game Watch

▲ VR 快打系列 / VR 战士（Virtua Fighter），图源 Game Watch

该机可参考此前SNK今年三月发售的NEOGEO mini 掌上街机。

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