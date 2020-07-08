【IT之家开箱】更新 10 代 U 和 MX350 显卡，RedmiBook 16 酷睿版开箱图赏

前不久，小米发布了锐龙版本的 RedmiBook 16，而今天官方正式上架了英特耳版本的 RedmiBook 16。IT之家已经拿到了 i7 高配版，下面就为大家带来开箱图赏。

RedmiBook 16 的包装采用了褐色的牛皮纸壳，正面的左下角和右上角分别印有 RedmiBook 的品牌表示和小米 Logo。

包装里除了电脑本体和说明书之外，还有一个 65W 的电源适配器和双 USB-C 接口，充电、传输两用的数据线。

RedmiBook 16 采用了磨砂金属材质的外壳，A 面的元素非常非常简单，只有 Redmi 标识和品牌制造商标识。

RedmiBook 16 的 B 面为 16.1 英寸的雾面屏，三面窄边框设计，屏占比达到了 90%，拥有 1080P 分辨率，16:9 的比例以及 100% 的 sRGB 色域，屏幕上方没有摄像头。

RedmiBook 16 的 C 面采用下沉式设计的巧克力键盘，键盘配列近似与 68 配列，并直接将电源键集成在键盘上，无键盘背光。

RedmiBook 16 的触控板面积较大，材质和外壳一样是磨砂金属。

接口方面，RedmiBook 16 左侧为 USB-C 充电和数据接口，HDMI2.0 接口、USB3.1 Type-A 接口、USB3.0 Type-C 数据接口。

右侧为 USB2.0 Type-A 接口和 3.5mm 音频接口。

RedmiBook 16 的 D 面配备了一组对称设计的扬声器、两条进风口、五个防滑脚垫以及 8 颗外露螺丝，产品硬件贴纸等信息也贴在上面。

配置方面，RedmiBook 16 采用了第十代英特尔酷睿 i5/i7 处理器，NVIDIA Geforce MX350 显卡，16GB DDR4 3200MHz 的内存，512GB SATA 接口的固态硬盘，46Wh 电池，裸机重量为 1.8KG，预装正版家庭版 Windows 10 系统及正版 Office 家庭和学生版。

RedmiBook 16 的上市价格分别为：i5/16GB/512GB 版 4999 元，i7/16GB/512GB 价格 5699 元，以下是更多IT之家带来的 RedmiBook 16 图赏：