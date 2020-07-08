广电总局：2019 年全国广播电视行业总收入 8107.45 亿元

7 月 8 日下午消息，据国家广播电视总局，2019 年全国广播电视行业总收入 8107.45 亿元，同比增长 16.62%。其中：财政补助收入 801.97 亿元，同比增长 3.48%；广播电视和网络视听业务实际创收收入 6766.90 亿元，同比增长 19.99%；其他收入 538.58 亿元，同比增长 0.19%。

交互式网络电视（IPTV）平台分成收入 121.23 亿元，同比增长 20.69%；互联网电视（OTT）集成服务业务收入 62.53 亿元，同比增长 33.16%。

持证及备案机构网络视听收入 1738.18 亿元，同比增长 111.31%，其中广播电视机构网络视听收入 152.82 亿元，同比增长 49.38%。在网络视听收入中：用户付费、节目版权等服务收入增长迅猛，达 609.28 亿元，同比增长 172.07%；短视频、电商直播等其他收入大幅增长，达 1128.90 亿元，同比增长 88.58%。

2019 年，全国持证及备案的 620 家网络视听服务机构新增购买及自制网络剧 1911 部，同比下降 10.41%。其中，新增自制网络剧 498 部，同比下降 16.02%。网络视听机构用户生产上传节目（UGC）存量达到 16.73 亿，同比增长 61.64%。网络视听付费用户 5.47 亿户。

IPTV、OTT 用户规模持续扩大。全国交互式网络电视（IPTV）用户 12.74 亿户，互联网电视（OTT）用户 28.21 亿户。