三星宣布推出开放和虚拟化 5G RAN 设备

北京时间 7 月 8 日消息 据外媒报道，三星本周二宣布推出了新的 5G RAN 设备产品，该公司称，这些产品不仅是完全支持开放技术的产品，而且也是完全虚拟化的产品。这意味着这些产品可以与其他供应商的设备混合搭配使用，并且可以运行在任何 x86 硬件上。

三星战略、营销和业务发展副总裁 Alok Shah 解释说：“三星是开放系统的忠实拥护者。这是我们的客户所要求的。”

Alok Shah 表示，三星的新 5G RAN 产品包括一个虚拟化集中单元（vCU）、一个虚拟化分布单元 (vDU)和一系列射频单元（RU）。他谈到，三星去年 4 月首先对其 CU 进行了虚拟化，现在则提供了虚拟化的 DU。Alok Shah 称，一年多来，该公司一直在提供对其产品的开放接入权限，他指出，这一立场在 AT&T 和 Verizon 的测试中得到了突显。

三星表示将于今年下半年在北美市场进行 vDU 现场试验。

Alok Shah 说，三星最新的产品发布凸显了该公司在全球无线市场上的持续进步。在过去几个月里，三星宣布达成了多笔新的无线网络供应协议，包括美国 U.S. Cellular、加拿大 Videotron 和 Telus、日本 KDDI 和新西兰 Spark。

这位三星高管称，三星在美国无线市场享有独特的地位，因为该公司支持运营商向开放和虚拟化 RAN 迈进，并且还在德克萨斯州奥斯汀的一家工厂制造自己的 5G 芯片。这是一个重要的区别，目前美国政府官员越来越多地要求采购在美国制造的符合 Open RAN 原则的 5G 设备。这些原则由 O-RAN 联盟推动，旨在允许运营商在部署网络时可以混合使用多家供应商的设备和软件 -- 这是对传统网络设计的一种突破。

Alok Shah 指出，三星并不是在孤军奋战，也不是仅仅销售软件。他解释道，三星与高通、HPE、Marvell 和 Xilinx 等公司合作开发其基站产品，例如，三星已与 HPE 就 5G 核心网软件和边缘计算产品达成了合作协议。

他谈到，三星将继续提供毫米波产品，该产品将 5G 射频与 DU 相结合，从而促使设备部署在空间和效率方面更加高效。

三星发布开放和虚拟化 RAN 设备正值无线行业的一个重要时刻。诺基亚上个月刚刚宣布推出了自己的 Open RAN 产品。在美国规模较小的运营商中，Open RAN 设备的发展势头也在增强，美国政府希望通过利用 Open RAN 设备来取代华为提供的设备。

外媒分析称，这样的发展无疑将给爱立信施加压力，迫使其进一步向 Open RAN 产品迈进发展。

目前三星是美国第三大 5G 设备供应商，其客户包括 AT&T 和 Verizon 等。