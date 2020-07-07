三星 Note20 Ultra 真机亮屏照曝光：极窄边框 + 曲面屏

IT之家7月7日消息 爆料者 @jimmyispromo 称其目前已拿到三星即将推出的新一代旗舰机型 Galaxy Note 20 系列并通过 twitter 分享了三星 Galaxy Note20 Ultra 亮屏图。从所分享图片中看出，三星 Galaxy Note20 Ultra 整机从外表看起来与去年的 Galaxy Note10+ 5G 手机观感差别不大，选用一块居中挖孔屏，采用极窄边框的曲面屏设计。

三星 Galaxy Note20 系列或将包括三个不同型号：Galaxy Note20，Note20 + 和 Note20 Ultra。

FCC 的认证显示 Galaxy Note20 Ultra 将搭载骁龙 865 Plus 处理器。而据此前爆料信息，Galaxy Note20 Ultra 将配备 120Hz LTPO 的 QHD 显示屏，采用 13MP ISOCELL Slim 3M5 1/3 潜望式传感器和 ISOCELL Bright HM1 108MP 传感器并辅以激光自动对焦技术，支持双像素 PDAF、智能 HDR、50 倍变焦等技术。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note20 系列或将于 2020 年 8 月 5 日在三星 Unpacked 活动上正式发布。