当当：针对李国庆报刑事案件，目前尚在等结果

7 月 8 日下午消息，今日下午，俞渝带领几位当当网员工来到北京市公安局朝阳分局，根据当当网其中一位员工的表态和报案材料，当当网希望推动针对李国庆的刑事立案。不过，俞渝来到朝阳分局后，未接受任何采访，登记完成之后也未进入公安局内，全程停留大约 20 分钟后，俞渝携随行的当当网员工离开了朝阳分局。

7 月 7 日上午，当当网官方微博发布落款为当当网法务部的消息称，李国庆再次诉诸 “武力”，带 20 多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料。公司已报警，目前处理当中。

李国庆则回应称，“当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。”

随后，当当网方面向供应商发布声明称，李国庆今天微博说接管当当了是假话。同时，李国庆已经被警察带走。请大家安心，继续正常开展业务。李国庆方面称：“正在接受公安调查，就不接电话了。”同时接受调查的还有当当方面的相关人士。

在派出所配合调查期间，李国庆在个人微博发文称，拟提请董事会选举原当当高级副总姚丹骞出任 CEO，自己将仅保留当当董事长一职。他还为自己与俞渝的争夺对供应商、当当等造成的影响表示歉意。