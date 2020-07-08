今日（7 月 7 日）晚 22 点 10 分左右，李国庆及一众当当网小股东、高管被警方从派出所拉走。李国庆身着绿色上衣，在两名民警的陪同下进入警车，其余高管团队被带入另一辆中型小巴警车。警方未透露案件进展。



同被带走的当当网一高管告知凤凰网科技，还是问询，报案的也被要求一起带走。他说，“没事儿，还是问询”。

至于被警车拉向何处，该高管表示，应该是朝阳分局。此事影响较大，派出所应该是上交分局了，“相信司法公正”，他说。

今日早间，李国庆率一干人等前往当当公司，取走保险箱内的公司资料。按照当当网的说法，李国庆 “再次诉诸武力”，“带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜”。当当网副总裁阚敏更是直言，李国庆 “架走保安、抢走保安手机、保安受伤”，还破坏监控录像。但阚敏之后删除了相关微博。

当当网发布声明，称已报警处理，李国庆被警方带走调查，并告知当当顾客、供应商，购书及正常结算都不会受到影响。

李国庆对外回应，现在当当正处于依法交接时期，他将接管当当并开始办公，希望俞渝配合交接，并表示 “两口子，大股东纷争，没有肢体冲突”。

最新的消息是，李国庆已经对外宣布了当当网最新的组织架构及人员调整，任命了一大批当当网的高管职务，他不再担任公司 CEO，改由姚丹骞出任当当代理 CEO，主持公司全面工作。李国庆仍担任当当董事长一职，声明中，李国庆未对俞渝的工作进行安排。当当网没有回应此事。

李国庆罕见地对外表达歉意，他说，当当股东出现了一些纠纷是暂时的，当当没错，员工没错，合作伙伴没错，是他们夫妻大股东之间没有做好。

但无论最终结果如何，这个成立近 20 年、几乎伴随了整个中国互联网发展的老牌互联网公司，在漫长的夫妻内斗、互相诘责的内耗之中，终于变成了一场没有胜者的闹剧。

唯一可以确定的是，李国庆俞渝夫妻仍然占有当当网超过 90% 的股权，他们是当当网唯一的大股东。他们一起带领当当网上市又退市，一起经历了和京东旷日持久的价格大战，海航失败的收购协议，最终反目成仇。

李国庆说，6 亿利润、百亿市值的当当从来不是当当人的目标。同样的，创始人的狗血内斗，应该也不会是当当人的目标。

现在，李国庆及当当网相关人士均被警方带走调查。一位当当网高管人士称，不知道今晚是否能结束。

一

如同 4 月份那起抢夺公章事件一样，李国庆选择在清晨 “突然袭击”。上午 9：43，当当网对外透露，李国庆强行进入当当、撬开多处保险柜、拿走资料。当当网还在媒体群里公布了两张保险柜破损的图片。

紧接着，李国庆在 20 分钟后发文回应，“当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当并开始办公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。”

此后，围绕着李国庆的 “撬柜”行为，双方在媒体群、微博等场合展开了你来我往的 “论战”。当当网副总裁阚敏在微博上连发三问，质疑警方未对李国庆的行为进行正确处置。按照他的说法，李国庆不仅抢走保安手机、令保安受伤，还破坏了监控录像。

当当网当场报警，李国庆被警方带走调查。蜂拥而来的媒体不断联系李国庆试图求证，他在媒体群里说，“正在接受公安调查，不方便接电话”，并且 “（双方）都接受调查”。但他否认有打人行为，“没有肢体冲突”。

上海汉联律师事务所副主任宋一欣律师分析，李国庆用突袭，撬柜，取章，声明等方式作业当当网，只能证明存在夫妻反目，管理冲突，股东纠纷，公司僵局。这不太涉及治安管理，至多是行政监管，最好的解决办法是股东之间股东们自洽，如果不成，可以通过法院民事诉讼解决之。

“我们持有股东会和董事会决议”，李国庆在微博上强调，“当当章程规定过半即可免去俞渝董事及总经理职务！”

当当网则强调，李国庆接管当当是虚假消息，“李国庆讲的股东决议、董事会决议不成立”，当当网已向朝阳法院起诉走司法程序撤销。

这封声明之后，当当网再未有更新回应。宋一欣律师认为，李国庆与俞渝的离婚诉讼是认定两者对当当所有权的关键，“两口子离婚之日即股权比例尘埃落定之时，也是当当网控制权明晰之刻。”

李国庆虽然被警方带走调查，但仍然连发数条微博，宣告自己对当当的所有权，又是忙着调整当当网的组织架构和人员调整，又是发布致 “各位小股东、同事、行业同仁”的一封信。

信中李国庆言辞恳切，痛数当当在俞渝治理下错失的种种机遇，而只有他才能带领当当重新出发，“时不我待，当仁不让！”

但是现在，“时不我待”的李国庆还必须先面对警方的询问。

二

虽然已经有多位律师对外表态，鉴于李国庆的股东身份，他的 “撬柜”行为很难上升到民事案件，但这场询问仍然持续了超过 10 个小时，当日晚 22 点 10 分左右，李国庆及一众高管团队被警车从香河园派出所拉走。

直至 7 日晚间 9 点，李国庆仍未从派出所走出。（凤凰网科技 薛星星摄）

派出所外，早晚读书的一干人等，以及李国庆新近任命的当当管理层早已等候了整整一天。一位早晚读书高管称，双方都要接受调查，不过他强调，“没打人，就是问询”。

李国庆新任命的当当网 CEO 姚丹骞也在其中。李国庆称，他深知自己在带团队方面的不足，“毕竟老狗走新道磕磕绊绊”，他不再担任当当 CEO 职务 （虽然俞渝从未承认过） ，仅保留当当董事长一职。

姚丹骞是当当的老人了，早在当当成立之初便加入，曾任当当网高级副总裁，但后来离开。

姚丹骞个子不高，穿着一件蓝色 Polo 衫，牛仔裤，背着一个大大的双肩包，书包侧袋还装着保温杯。

他拒绝回答任何关于当当及李国庆的问题。此前李国庆接受媒体采访时曾透露，2014 年他决定老当当由俞渝管，他负责新当当时，姚丹骞曾说，“国庆，你怎么能这么想呢？不可理喻。”

除了姚丹骞，李国庆还新任命了一大批当当网的新高管，包括陈立均出任当当 COO，李俭、张巍、唐虓珲、李铮出任副总裁、一名顾问和一名董事长秘书。两名现有管理人员晋升为副总裁。

陈立均此前曾任当当网副总裁，李国庆去年 2 月宣布离开当当时，他曾代表当当网密集接受过多家媒体的采访，对外表示李国庆已经退出管理层近三年，“当当早就不是夫妻店”。并且，当当也不会拒绝新的并购机会，“我们现在没有刻意去接触谁，但如果有人上门，我们也不拒绝。”

李俭、张巍、唐虓珲都是当当网的原高管团队，其中唐虓珲还是李国庆新创业项目早晚读书大股东，他曾经担任当当影业 CEO。李铮则是早晚读书的市场副总裁。

多次抨击李国庆的当当网现任副总裁阚敏，被调整负责市场部和百货事业部管理工作，而在之前，阚敏主要负责当当财务部工作——相当于变相下调。

三

李国庆这次是有备而来。他对外发布的那封当当组织架构及人员调整的公告，落款日期是 7 月 1 日；那封《来自李国庆的一封信》，落款日期是 6 月 30 日，都是在一周之前便准备好了。

他和俞渝的上一次碰面，应该还是在大半个月前的东城区人民法院，他和俞渝离婚案二次审理开庭。去年第一次开庭时，俞渝没来，这次她来了，他们夫妻二人罕见同框，但均未有任何交流。

李国庆俞渝二人罕见同框，但均未有任何交流。（凤凰网科技 薛星星摄）

俞渝全程未发一言，和李国庆没有任何眼神交流。面对围堵的媒体，除了一句谢谢，再无更多回应。

倒是李国庆，在媒体的镜头面前大诉苦水。他想要尽快和俞渝离婚，以达到 “平分股权”的目的。但俞渝不答应，“她就老拖着”，李国庆说。法院要质证夫妻感情是否破裂，李国庆不理解，“都分居两年零五个月了还怎么质证？”

李国庆什么都讲。法院上，俞渝提交了很多证据，比如李国庆在五一期间送她的花、去年送的蘑菇土特产，二人一起旅游。李国庆一一反驳，花是司机送的，蘑菇土特产是双方朋友送的，他转送了一半给俞渝；一起旅游，“那也是分开住啊”。

“我才是是这场婚姻彻头彻尾的受害者”， 李国庆说。

今日的公开信中，李国庆保持了此前一贯的态度，他是当当网成功的最大功臣，“作为当当公司的创始股东，在公司成立后长达 20 余年的时间里，我一直实际负责公司的经营管理，带领当当公司以及团队不断发展壮大”。

在他 “被迫”离开当当的几年里，他看着 “当当一而再、再而三地错失战机、背离当当初心越行越远”，感到 “无比痛心、无法容忍”，他 5 年前布局的出版、电子书、网络文学等多项业务，“这每一个领域本来都有机会增长出一个新的当当网”，但都被错失。

他言辞激愤，“再这样不思进取自甘堕落，再这样玩弄权术争权夺利，再这样刻薄对待股东，员工，伙伴和用户，何谈公司价值？哪来当当的明天？我个人二十年的心血付之东流固不足惜，可数十位小股东身家性命与当当捆绑在一起，他们的权益如何保障？”

所以，他必须站出来。