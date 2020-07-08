中国联通启动虚拟化 VoLTE 短信网关集采：预算约为 7869 万元

近日，中国联通启动 2020-2021 年虚拟化 VoLTE 短信网关采购项目（第二次）。2020 年 - 2021 年采购预算为不含税 7869 万元。其中，2020 年度预算不含税 5160 万元，2021 年采购预算不含税 2709 万元。

公告称，2019 年中国联通 VoLTE 短信网关扩容工程实施后，联通 VoLTE 短信网关采用南北大区建设方案，在北京和郑州分别建设 1 套 IP-SM-GW，1 对 IP-SM-GW 采用 1+1 互备容灾方式，当其中一套故障时，另外一套可以实现对业务的 100% 接管。

其中，北京 IP-SM-GW 设备 License 为 2240 万用户；郑州 IP-SM-GW 设备 License 容量为 2460 万用户。2 套 IP-SM-GW 设备的硬件容量均满足 4700 万用户规模。北京业务覆盖北方 14 省，郑州业务覆盖南方 17 省。

根据公告，2020 年中国联通虚拟化 VoLTE 短信网关建设工程，分别在济南、西安、南京、广州、成都建设 1 对 IP-SM-GW，成对 IP-SM-GW 采用 1+1 互备容灾方式。当其中一套故障时，另外一套可以实现对业务的 100% 接管。2020 年 IP-SM-GW 建设规模为 12000 万用户容量。2021 年在 2020 年建设的 5 对 IP-SM-GW 上扩容，同时在北京、郑州节点各分裂 1 套 虚拟化 IP-SM-GW，建设规模为 6300 万用户。