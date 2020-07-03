中国联通发布时空服务能力：融合 5G、北斗、蓝牙等技术

2020 年 7 月 3 日，在中国联通主办的 2020 沃云新品发布会上，联通智能城市研究院朱常波院长通过直播的方式分享了新沃云时空服务能力，并发布了《中国联通 5G 时空服务行业应用白皮书》。

在发布会上，朱常波院长指出，以 5G 为引领的新基建蓬勃开展，5G 与时空技术融合，将共同推动通导一体化，创造出全新的时空服务，赋能千行百业数字化转型。比如，在工业互联网领域，设备高精度的位置信息和姿态信息是工业生产自动化、智能化的基础；人员的高精度定位，将为矿区、厂区的生产安全提供强有力的保障。在交通领域，精准的位置和时间是最为关键的基础信息，将为车道级导航、自动驾驶、自动泊车等应用提供重要支撑。面对时空服务的旺盛需求，中国联通积极开展了时空能力建设、产品打磨和商用服务。

联通时空服务融合接入了 5G、北斗、UWB、蓝牙、wifi、惯导等时空技术，通过时空数据接入、存储、解算和数据融合等能力层组件，实现动态米级、亚米级、厘米级、静态毫米级等多种定位精度，提供电子围栏、路径优化、时钟同步、导航纠偏、可视化呈现等时空服务，可通过标准化 API 接口或 SDK 方式灵活调用。具有 “按需定制”、“一站式服务”、“室内外一体”、“灵活部署”、“通导一体”、“云网端协同”六大特点。

同期发布的《中国联通 5G 时空服务行业应用白皮书》聚焦产业需求，深度挖掘行业痛点，剖析时空服务应用需求。面向最具代表性的八大垂直行业，包括智慧交通、工业互联网、医疗卫生、政务服务、农林牧渔、文化旅游、教育养老、电商物流等，依托中国联通时空服务产品，基于 5G 融合定位技术，提出各行业典型应用场景及其时空服务解决方案，并给出典型应用案例。