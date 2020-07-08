【IT之家评测室】RedmiBook 16 体验评测，身材匀称体验均衡

自从小米「涉足」笔记本领域以来，它的打法和策略就一直与众不同。虽然配置和主流看齐，但早期游戏本系列的暴力扇和轻薄本上首批采用手机适配器大小的电源，都令人印象深刻。随着产品线的扩张，Redmi 系列也逐渐丰富了笔记本产品线。最近，IT之家拿到了新款的 RedmiBook 16，实际的表现如何接下来赶紧跟着水水一起体验下。

外观与设计

RedmiBook 16 的 A 面是一整块平直的深灰色金属，非常的简洁低调。金属表面的质感较为光滑，但四周的线条偏方正，倒角也比较硬朗。A 面一侧的中间印有 Redmi 的品牌 logo 和细体设计所属声明，有股性冷淡风。三围上，RedmiBook 16 的尺寸是 367.20mm×232.86mm×17.55mm，虽然方正的线条让视觉面积不占优势，但不到 20mm 的厚度还是可以的，放进一般的 15-17 升背包里问题不大。

而在重量上裸机大约是 1.8kg，如果能控制到 1.6kg 以内就更好了。不过，RedmiBook 16 的适配器做得和主流智能手机一般大小，还是双 Type-C 头，因此在总的出行负重上比较占优势，也是手机厂商做电脑的一大特色。

RedmiBook 16 在 A 面和 C 面的衔接处预留了较大的中缝，其实可以处理的更细一些。毕竟 C 面底部正中间已经做了斜切处理方便开合屏幕，机身的配重比也让单手开盖毫无压力。

不过，在打开屏幕后 RedmiBook 16 的屏占比令人满意，不仅三边等宽，下巴的宽度也没有很夸张，屏幕具有一定的沉浸感。具体的屏占比为 90%，原因自然是因为 RedmiBook 16 采用了一块 16.1 英寸的 IPS 雾面屏。

从参数上看，这块屏幕的表现可说是中规中矩，1080P 分辨率、16:9 的比例、100% 的 sRGB 色域，这些基本上都是标配，我们在 AIDA64 中可以查到，它的型号为 N161HCA-EA3，这让我想到了之前某友商推出的 16 英寸笔记本，再看看制造商名称为 CMN，毫无疑问就是奇美了。

不过奇美已经被群创光电收购，所以在屏库网中的搜索结果显示为群创。而其他参数方面，这块屏幕还拥有 1000:1 的对比度、137PPI、300nit 亮度和 1670 万色的色彩显示。而在色域方面，它拥有 74% 的 NTSC 色域覆盖和 74% 的 DCI-P3 色域覆盖，对主流消费者是足够的。

虽然拥有 16.1 英寸的屏幕和 15 英寸的机身，但 RedmiBook 16 在键盘配列上采取了比较保守的方式。C 面的材质和 A、D 面相同，键盘部分采用下沉式 + 巧克力键帽的设计。

电源键直接集成在键盘部分，键帽表面采用粗磨砂材质，手感很像那种办公用的薄膜键盘。由于采用了较大的键帽间隔，RedmiBook 16 的键盘配列为 68 配列，即主输入区加最右侧的单列功能键，而且为了照顾底部触控板面积，第一排的某些功能键做得比较细长。

键程上 RedmiBook 16 尚可，按压反馈也比较适中，像 Caps lock 这种非功能按键在操作时，屏幕上也会弹出图标提示，这点比较贴心。比较遗憾的是，RedmiBook 16 不支持屏幕背光，而且由于 B 面没有摄像头，电源键也不支持指纹，RedmiBook 16 只能使用微软账户密码或 Pin 码解锁电脑，吗？非也。如果你购买了小米手环 3 或 4，就可以使用小米感应钥匙功能对 RedmiBook 16 进行 1.2 秒的快速解锁和锁屏，这点对于习惯了小米生态的用户比较友好。

触控板部分位置居中且面积够大，表面依旧是金属材质。按压面积是较为主流的「上重下轻」，按压反馈和手感都不错，但按下后 C 面会产生可见的形变，除此之外 C 面再无其他元素。

在机身的接口方面，RedmiBook 16 并不算丰富，左侧有 USB-C 电源和数据接口（支持视频输出）、HDMI2.0 接口、USB3.1 接口、USB-C 数据接口。

右侧有一个 USB2.0 接口、3.5mm 音频接口。看到这里大家可能比较奇怪，RedmiBook 16 的扬声器和散热口哪去了？

别急，咱们接着来看 D 面，RedmiBook 16 的 D 面布局还是比较紧凑的，八颗外露螺丝、左右两个扬声器，五个防滑脚垫以及两条进风口还有系统和一些硬件的认证标签全都在此。扬声器部分支持专业级 DTS 音效和三维立体声场，那散热口呢？RedmiBook 16 将它隐藏在 CD 面靠近转轴的一侧，但盒盖时散热口会被转轴完全遮挡，因此我不建议大家在合盖状态下连接显示器使用，具体的散热表现我们接着往下看。

配置与性能

IT之家这次拿到的是高配版 RedmiBook 16，具体配置如下：

处理器：英特尔 i7-1065G7

显卡：NVDIA Geforce MX350 独立显卡，2GB 显存

内存：16GB DDR4 3200MHz

硬盘：512GB SATA SSD

电池：46Wh

单看配置，RedmiBook 16 属于中规中矩的类型，基本都是主流英特尔阵营的标准配置。具体的性能表现我们一样样来看。首先是 CPU，RedmiBook 16 搭载的 i7-1065G7 处理器采用 4 核心 8 线程的架构，10nm 制程工艺，主频 1.3Ghz，最大睿频可达 3.9GHz，8MB 三级缓存，TDP 为 15W。

在 CineBench 的跑分测试中，CineBench R15 单核得分 164，多核得分 503；CineBench R20 单核得分 406 分，多核得分 1034 分，老实说这个成绩放在 15W TDP 的同款 CPU 中也表现平平，这让我对 RedmiBook 16 的性能释放比较担忧。

而在国际象棋的测试中，RedmiBook 16 单线程分数 2977 分，多线程分数 9404 分，属于正常水平。

而 GPU 的部分，RedmiBook 16 采用的是 NVDIA GeForce MX350 显卡，这是一张显存规格为 GDDR5，640 个流处理器、核心频率最高可达 1468Mhz 的独立显卡。那其实关于它的跑分和测试已经有很多，我这里直接给大家贴两张 3D Mark 11 的跑分数据参考下。

实际的游戏表现IT之家选取了比较考验显卡硬件的一款网游「封印者」，在全特效下运行这款游戏，并使用 MSI AfterBurner 记录帧数，RedmiBook 16 在游戏中的平均帧数为 55 帧，最高 60 帧最低 38 帧，GPU 温度在 56-59 度之间、CPU 温度在 68-70 度之间，以 1080P 分辨率应对主流网游问题不大。

读写与缓存

RedmiBook 16 的硬盘型号，在 CrystalDiskinfo 的检测下为三星 MZNLH512HALU-00000，容量 512GB。

通过官网查询这是一块 SATA 接口的 SSD，产品型号为 PM881，官方给出的读写速率分别为 560MB/s 的读取速度和 530MB/s 的写入速度。

我们又通过 CrystalDiskMark 进行测试，与官方给出的基本吻合。

然后是内存与缓存测试，借助 AIDA64 的跑分不难看出，RedmiBook 16 的读写速度尚可，但默认只开到了2133Mhz的频率。

系统创新、散热及续航

系统方面，RedmiBook 16 做了一些特有的功能，首先是画报壁纸功能，这个应用默认会跟随系统开机而启动，里面收录了很多官方精选的画集，用户在浏览时可以选择自己喜欢的图片一键设置桌面壁纸，已经下载的壁纸也会缓存在本地。

然后是小米互联，这个应用类似于苹果的 Airdrop，用户可以搜索附近设备，并且在电脑、手机端快速传输文件，应用里提供了隐身模式，指定设备名称和首发文件夹目录等功能，对于快速归档文件有一定帮助。

RedmiBook 16 还内置了小米云服务，只要登陆小米账号，就可以在电脑上实时同步、查看、下载、修改和删除其他移动设备上的云备份，或者开启、关闭查找设备功能，对于小米全家福的用户来说比较实用。

接下来是喜闻乐见的烤机测试，考虑到 RedmiBook 16 的设计功耗和前面的跑分表现，单烤部分我们采用了压力负载较小的 AIDA64 CPU 稳定性测试，我们将电池设置中的电源模式调到最佳性能，单烤 10 分钟，此时 CPU 的温度维持在 61 度左右，最高温 74 度，频率为 2.4GHz 左右、TDP 维持在 15W、性能释放偏保守。

然后再加入 Furk Mark 进行双烤测试，双烤 10 分钟后，CPU 温度保持在 75 度，最高温 81 度，频率依旧为 2.4GHz，TDP 维持在 15W；GPU 温度保持在 70 度，频率 1594MHz，那这样的成绩显然在意料之中，温度控制不错，但 RedmiBook 16 为了散热考虑没有给 CPU 解锁 25W 的 TDP，相比之下 GPU 的表现会更好一些。

最后我们来看下它的续航，RedmiBook 16 搭载了一块 46Wh 的电池，官方声称其支持 1C 快充技术，关机状态下，30 分钟即可充电达 50%，IT之家实测 30 分钟充入 47%。而在 PC Mark 8 的续航测试中，我们将屏幕亮度调节成 30%，并且电源模式改为最长续航下，使用办公模式跑分，最终成绩为 4 小时 35 分，估计 50% 亮度下亮屏可达 6-8 小时。

总结

总的来看，RedmiBook 16 是一款设计、配置和性能都中规中矩，并且在系统方面有一些独特的生态功能加成的办公轻薄本，大屏、小巧且充电快速的电源是 RedmiBook 16 的主要卖点，加上小米手环解锁等特色功能的支持，适合使用且熟知小米产品、小米生态的用户，但硬件方面也留下了一些槽点和遗憾，比如 15W 功耗的处理器，SATA 接口的 SSD 等，希望 RedmiBook 16 在之后的产品上能够更有性价比一些。