统信 UOS 云打印解决方案发布：外设适配不再是难题！

IT之家7月9日消息 统信软件表示，统信云打印解决方案发布，解决外设利旧难题。

但由于前期 Windows 在政企IT系统中占据绝对的市场份额，大部分打印机、扫描仪等外设厂商只针对 Windows 系统和 X86 架构芯片进行了适配，这导致了用户在向自研操作系统和 CPU 平台迁移时遭遇原有外设适配难题，增加了用户向信创平台转型的成本与阻力。

面对外设适配难题，传统的解决方案是通过政府、企业等厂商，将相关芯片、操作系统、外设厂商组织在一起，针对某一特定项目或应用进行适配，只能解决单一项目 / 应用中遇到的外设适配问题。

传统方案在执行中会面临如下难题：

成本高：硬件驱动的研发难度很大，时间成本和人力成本都非常高

研发任务重：不同的芯片、操作系统和外设组合适配难度高，任务重

沟通困难：无论是芯片、操作系统还是外设厂商，需要同时协调合作的厂商非常多，沟通难度高。

风险高：使用单一芯片和操作系统，虽然只需要针对单一外设做驱动研发，但最终成果的适应面具有局限性，且供应链等风险也非常高。

维护周期已过：当前正在使用大量国外品牌的打印机和扫描仪型号老旧，维护周期已过，即使找到了原厂提供服务，也无法进行兼容和适配工作。

统信软件表示，以统信操作系统 UOS 为基础，整合国内外打印和扫描设备资源，构建统信操作系统共享打印平台，向政企用户提供随时随地的打印和扫描服务，解决外设利旧难题。

IT之家获悉，统信云打印解决方案与传统 Windows 连接打印机和扫描仪的方式几乎完全一样，打印效率高、体验一致，最大程度降低了用户向信创平台迁移的阻力。

统信云打印优势：

统信云打印有效解决了打印机和扫描仪厂商对信创平台驱动支持的匮乏，大幅降低了在自研操作系统平台上外设适配成本，大大丰富了自研操作系统和 CPU 平台的外设生态。

统信云打印部署简单，在统信桌面操作系统中无需安装打印机和扫描仪驱动程序，只需要通过 USB 或网络连接方式访问统信云打印服务，使得用户的打印机和扫描仪无缝迁移到信创的平台中。

统信云打印支持反馈当前状态的提示信息，可对多打印和扫描设备进行管理，可对打印和扫描队列进行管理等，管理本地和网络打印机设备简单方便。

统信云打印的应用场景丰富：一对一（单用户访问单台打印机）、 多对一（多用户访问单台打印机）、多对多（多用户访问多台打印机）。

（打印机包括本地打印机和网络打印机）

统信云打印主要功能

客户端主要的功能包括：

支持 Word、Excel 和 PDF 等常见文件格式的远程打印 / 扫描

支持设置服务端 IP 地址

支持生成包含打印过程、扫描过程和传输过程的日志文件

支持显示当前的打印和扫描状态

支持选择使用服务端多个打印设备的某一个

服务端主要的功能包括：

支持打印客户端传输的文件

支持将扫描的文件发送给客户端

支持对打印设备和打印列队进行管理

支持生成记录了传输过程和打印过程的日志文件

支持显示当前的打印状态和设备状态等

统信云打印应用场景

单用户访问单台打印机

在此类场景下，用户通过统信云打印服务访问一台打印机。客户端通过网络或 USB 连接到统信云打印服务端。

多用户访问单台打印机

在此类场景下，多用户通过同一统信云打印服务端访问同一台打印机。客户端通过网络连接到统信云打印服务端。

多用户访问多台打印机

在此类场景下，多个用户共享访问多台打印机，每个客户端可能连接多个统信云打印服务端，每个统信云打印服务端连接一台打印机或多台打印机。

在这之前，统信软件已经推出了应用商店私有化部署解决方案和终端域管平台，本次推出的统信云打印解决方案，有效的解决了用户在向信创迁移过程中遇到的打印机 / 扫描仪等外设适配难题，提升了用户使用体验。