起底 ofo 退押金新套路：只需万元消费，不必再等 400 年

戴威已经一年多没有对外发声了，人们逐渐忘却了这个人，但无法忘记”躺 “在 ofo App 中的押金……

今年，这个年轻的身影时常出现在北京奥森足球场上，这是他的一方天地——自 2018 年 ofo 陷入押金风波以来，“跪着活下去”属于常态，踢球对他而言一度成为一种奢侈。

戴威曾言，要为欠着的每一分钱负责。但一年半已过，效果甚微，有网友直呼，“正常排队还要等 400 余年”。

为了 “加速”退款，ofo App 摇身一变沦为购物返利平台。新浪科技实测却发现，想要退回 99 元押金，你可能要在该平台上消费上万元……

事已至此，戴威如何才能尽快还钱？

直播带货或许是个好选择。这让人不禁想到同样债务缠身的罗永浩，“前浪”老罗以身作则、亲力亲为，如今已成为带货一哥。

“后浪”戴威，还在犹豫什么？

排队还需等 400 年？

时至今日，#ofo 退押金排队系统人数 #这一微博话题的阅读量，已高达 2.9 亿。

多位用户在该话题下晒出自己的 ofo 退押金排队截图，有人排名数百万，还有人甚至排在 1500 万名开外。一位用户吐槽称，自己今年 6 月 5 日排在 9251231 位，6 月 30 日排在 9249831 位，也就是说，ofo 在 26 天中退换了 1400 位用户的押金，平均每天 54 位。“按照这个进度计算，轮到我还要等 400 多年！”

2018 年年底，正值 ofo 最困难的时刻，上千人在 ofo 办公地排队要求退押金。彼时，戴威多次在内部为员工打气：“在最困难的时候，我们仍需坚守信念，哪怕是跪着也要活下去。”他还称，要 “为我们欠着的每一分钱负责，为每一个支持过我们的用户负责。”

戴威确实没有放弃，ofo 此后尝试过与 P2P 企业合作，用户可将自己的押金转换为理财产品。但由于 P2P 企业爆雷不断，逆市入局的 ofo 遭遇外界一致声讨。

今年 2 月，ofo App 悄悄进行了 4.0 版本更新，除骑行外，还新增了购物返现金功能。在更新说明中，ofo 宣称可以全网返利，购物省钱；无需排队，押金提现。

“无需排队，押金提现”，这对于排队处于数百万甚至上千万名的用户来说，多么具有吸引力。但新浪科技实测后发现，要想让 ofo 退押金，其实没那么简单。

退 99 元要先花 1 万？

新浪科技测试使用的是缴纳 99 元押金的账号。若要使用购物返现功能，系统会提示将押金兑换为返钱余额，返钱余额在购物后可提现；新浪科技点击同意授权并兑换后，果然看到 “我的余额”中有 99 元。

以为这样就能提现？那还是你太天真。点击提现后，系统提示可提现余额大于 0 元才能提现。根据 ofo 的返钱规则，需要先从 ofo 平台上选择商品进行购买，或将淘宝、京东等电商平台上商品、链接在 ofo 平台上搜索跳转后购买，才能获得一定金额的返现。

新浪科技在 ofo 首页的商品信息看到，购物返现的比例没有统一标准。以售价 55.9 元的卷纸产品为例，页面标明返现为 0.48 元，按照这个返现比例，要提现 99 元，就要花费 11500 元左右；当然也有返现比例高的商品，比如一款电动按摩眼霜售价 56.9 元，可返现 4.77 元，按照这个返现比例只需要花费 1180 元左右。但 ofo 返钱规则中规定，同一产品每人限购 5 件，超出 5 件将整单无返利。

此外，ofo 返钱余额兑换规则中还指出，一旦用户确认将 ofo 平台的押金转移到 ofo 返钱进行兑换后，则视为放弃对押金的索取，ofo 平台对骑行押金不再具有归还义务；且押金一旦转换，即不可撤销，不得要求将可提现余额改回 ofo 平台的押金。

一顿操作猛如虎，你不仅不能马上拿回 99 元押金，还要先在 ofo 平台花费上千元甚至上万元。重点是，根据 ofo 返钱余额兑换规则，即使你的购物返现余额累计超过了 99 元，也只能提现 99 元。

戴威或将再创业？

ofo 最早由戴威、杨品杰、于信、张巳丁、薛鼎五人联合创立，其中薛鼎是戴威的大学室友，于信是戴威在北京大学学生会的副手，张巳丁和戴威在北京大学自行车协会结识，杨品杰和戴威则在青海支教时相熟。

2016 年，巅峰期的 ofo 又引入了原 Uber 中国高管张严琪加入，担任联合创始人、首席运营官。至此，ofo 联合创始人团队由六人组成。

但随着摩拜 ofo 合并失败、以及滴滴 ofo 反目，ofo 一步步从明星公司沦为被投资人抛弃的企业。更为棘手的是，还有上千万用户的数十亿押金要还。

现在，你可能很难在街头寻觅到 ofo 的车辆了，除了缺车座少脚蹬的伤员基本看不到一位零部件完整的车中斗士。

随着公司经营每况愈下，ofo 创始团队也按下了离散键。

2018 年 6 月，在 ofo 面临资金链紧张之时，联合创始人、COO 张严琪离职，他负责的海外事业部也随之解散；2019 年初，ofo 运营主体之一、北京拜克洛克技术服务有限公司出现股东变更，联合创始人薛鼎、张巳丁退出股东行列；2019 年 7 月，ofo 另一运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司发生工商变更，联合创始人杨品杰卸任监事一职。

与戴威一起坚持最久的，可能要数联合创始人于信。在北京大学时，他是戴威的副手；在 ofo 后期，他同样不遗余力地为戴威分忧解难。他总管 ofo 的公关和政府业务，在 ofo 饱受裁员、破产倒闭、高管离职等负面消息影响之时，都是他代表 ofo 对外发声。

但今年 5 月，于信也告别戴威，开启了独立创业的旅程。据媒体报道，其新项目与低度酒有关，这也是中国白酒行业的新风口，该项目已获得数百万美元的种子轮融资。

当初被津津乐道的北京大学校园创业团队，如今已经凋零四散。戴威当初 “跪着活下去”的呐喊言犹在耳，但只剩他独自一人在为 “欠着的每一分钱负责”。

新浪科技从知情人士处获悉，戴威或也在考虑再次创业，项目瞄准欧洲市场，具体方向暂不明确。假如信息为实，ofo 何去何从还是一个未知数。

如何才能尽快还钱？

除了遥遥无期的网购返现，戴威直播带货或许是个不错的选择。

首先，放眼淘宝直播、抖音、快手这些平台的头部主播，戴威的粉丝基数必须一骑绝尘——所有押金被套牢的 ofo 用户都嗷嗷待哺，每日一登 App，低头查询，仰天发问：我今天排到哪了？当然，这些粉丝可能大部分都是 “黑粉”，不过不要紧，对 ofo 而言，打的并不是王者荣耀，而是绝地求生，再黑还能黑到哪里去？至于少数被戴威的努力和真诚折服的 “真爱粉”，对他抱有绝对信任，押金退或者不退，这信任就在那里，不增不减。

手握 “得天独厚”的流量池，直播带货不亏，更重要的是业务结合得又如此紧密——购物返利，明晃晃的电商。直播不仅能在一定程度上与之实现协同，也有助于 ofo 开辟新的战场：戴威个人入驻相当于 ofo 官方直播间，另外还可以邀请用户参与直播带货，不再收取任何费用，押金就是拉新成本。

何况还有标杆在前：一是同样要还债的罗永浩，二是戴威欣赏的企业家梁建章。据《人物》报道，戴威曾说，在多数企业家中，他最欣赏的是梁建章。后者既是企业家，也是人口学家。而戴威表示，如果他今后有机会读博士，想研究行为经济学。

罗永浩和梁建章早已为戴威跑通了企业家直播带货的商业模式。罗永浩在抖音开启直播首秀，3 小时支付交易总额超 1.1 亿元，累计观看人数超 4800 万人；旅游业重创之下携程自救，梁建章四个月内走遍 17 个省、45 个市/自治州，梳过摇滚脏辫，唱过动感 Rap，试过国粹变脸，跳过海草舞 ...... 携程提供的数据显示，梁建章 15 场直播总成交额达 6 亿元，观看人次共计 4000 万。

ofo 的 slogan 充满文艺气息——让世界没有陌生的角落，不过 ofo 目前依靠共享单车实现这一愿景的可能性微乎其微。戴威还在等什么？不如尝试一下直播带货，至少比 P2P 强太多。