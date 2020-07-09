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华为率先 100% 通过中国 IMT-2020(5G) 推进组 5G 网络安全测试

2020/7/9 10:28:35来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 7 月 9 日消息 5G 推进组表示，近期，IMT-2020(5G)推进组组织了 5G 设备安全测试，由中国信息通信研究院牵头，与中国移动、中国电信、中国联通共同组成测试组，对华为、中兴、爱立信、大唐、上海诺基亚贝尔的 5G 基站和核心网设备进行安全保障测试。

华为率先以 100% 通过率完成了该测试。推进组 5G 设备安全测试结果将作为运营商及监管部门进行 5G 设备安全评估的技术参考，本次测试的完成标志着我国 5G 网络安全发展取得了重要的阶段性成果，对运营商在部署 5G 网络的同时做好 5G 安全能力规划极具参考价值。

本次测试依据 IMT-2020(5G)推进组安全工作组发布的 5G 安全试验系列规范，该系列规范基于 3GPP 5G 安全保障国际标准（SCAS），并根据国内 5G 实践增加了一些新的测试案例，希望将测试结果积极贡献给相关国际国内标准。

IT之家获悉，本次测试对象包括 5G 基站和核心网网元设备（包括 AMF、SMF、NRF、UPF、AUSF/UDM 等），测试内容涵盖通用安全、业务功能安全、传输安全、运维安全和物理安全等方面。其中，通用安全包括数据和信息保护、可用性和完整性保护、操作系统及 web 服务的安全、脆弱性、鲁棒性 / 模糊性、软件包安全性等。

通过 IMT-2020(5G)推进组 5G 设备安全测试，一方面可以显性化地衡量供应商网络设备的安全能力，保障 5G 网络安全可靠，增强行业对通信网络设备的信心；另一方面可以促进 5G 安全标准和产品成熟，推动 5G 安全国际统一评估认证。

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关键词：华为5G

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