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iQOO Z1x 5G 正式亮相：骁龙 765G+120Hz 竞速屏

2020/7/9 10:40:40来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月9日消息 今日上午，iQOO Z1x 5G 手机正式亮相，搭载骁龙 765G 处理器，采用 120Hz 竞速屏，拥有海蔚蓝、锐酷黑与水漾白三种配色。

IT之家了解到，iQOO Z1x 5G 手机采用 120Hz 竞速屏，支持 P3 色域 与 HDR10 高清动态范围，搭配全局自适应刷新率技术，还有 AI 动态帧率适应性优化功能。

配置方面，iQOO Z1x 5G 搭载高通骁龙 765G ，八核心架构，主频达 2.4GHz。

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关键词：iQOO

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