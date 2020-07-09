蔚来汽车将获得 6 家银行超百亿元授信额度

IT之家 7 月 9 日消息 据《科创板日报》报道，蔚来汽车将获得来自 6 家银行的超百亿元授信额度。另悉，蔚来汽车 BaaS（后端即服务）体系细节将于三季度公布。

对此，蔚来回应称：以我们正式发布为准，目前没有可以透露的信息。

蔚来汽车官方日前披露合肥战略投资协议新进展。蔚来（安徽）控股有限公司已收到来自合肥市建设投资控股（集团）有限公司等投资者的第一期 33 亿元人民币和第二期 15 亿元人民币的现金投资，首期剩余的 2 亿元人民币将根据约定付款时间由投资者在 2020 年 9 月 30 日前支付。此外，蔚来也完成了对蔚来安徽 12.78 亿元人民币的首期注资和 12.78 亿元人民币的第二期注资。

IT之家了解到，上周四，蔚来汽车公布了 2020 年 6 月和第二季度的交付数据，令投资者印象深刻。今年 6 月，该公司共交付 3740 辆汽车，同比增长 179.1%，这是继 5 月份破纪录后再创月度新高。自 3 月以来，该公司的交付量已连续四个月实现环比上涨。

其中，蔚来 ES6 该月交付 2476 辆，自 2019 年 6 月启动交付至今，已累积交付 23144 辆。蔚来 ES8 该月交付 1264 辆，自 2018 年 6 月启动交付至今，已累计交付 22938 辆。

今年第二季度，蔚来汽车交付了 10331 辆汽车，同比增长 190.8%，环比增长 169.2%，这是该公司首次实现单季交付量破万，同时超过了其此前在财报中公布的 9500 辆至 10000 辆的交付量预期。