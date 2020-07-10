索尼 2.5 亿美元投资《堡垒之夜》开发商 Epic：获 1.4% 股权

凌晨消息，索尼与游戏开发工作室和发行商 Epic Games（以下简称 “Epic”）周四联合宣布，索尼已经投资 2.5 亿美元收购了 Epic 的 1.4% 股权，后者最近一次的估值高达 178.6 亿美元。

这两家公司发布新闻稿称，这笔投资将可 “扩大双方在索尼领先的娱乐资产和技术组合、以及 Epic 社交娱乐平台和数字生态系统方面的合作，为消费者和创作者创造独一无二的体验”。

Epic 创始人及 CEO 蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）在新闻稿中表示：“我们都有一个共同的愿景，希望利用实时 3D 社交体验将游戏、电影和音乐融合在一起。”这可能意味着，索尼和 Epic 想要创造更多类似《堡垒之夜》（Fortnite）的虚拟多媒体体验，比如广受欢迎的游戏内特拉维斯 · 斯科特（Travis Scott）巡回演唱会。

索尼旗下拥有索尼影业（Sony Pictures）和索尼音乐（Sony Music）等子公司，该公司可能希望利用 Epic 的技术加深这两家子公司与 PlayStation 游戏之间的联系。

这项交易并不意味着 Epic 游戏将只能登陆索尼游戏机。Epic 证实，该公司未来仍可在其他平台上发布游戏。

多年以来，索尼和 Epic 一直都在密切合作。斯威尼称，索尼即将推出的 PlayStation 5 游戏机是一款 “相当平衡的设备”，并对其新的固态硬盘赞不绝口。今年 5 月，Epic 使用一个 PlayStation 5 演示程序展示了下一代游戏引擎 Unreal Engine 5 的功能，当时斯威尼表示，Epic 一直在与索尼合作开发下一代游戏机的存储架构：“我们与索尼在存储方面有着非常密切的长期的合作。”

在索尼支持跨平台联机对战功能的过程中，Epic 也扮演了很重要的角色，在 2018 年 9 月为《堡垒之夜》实现了这种功能。在此之前，《堡垒之夜》的任天堂 Switch 和 Xbox One 玩家可以联机对战，但 PS4 玩家不行。从《堡垒之夜》开始，已有更多的 PS4 游戏支持该功能。

腾讯（0700.HK）曾在 2012 年对 Epic 投资 3.3 亿美元，获得了后者的 40% 股权，而索尼此次投资 2.5 亿美元则仅获得 1.4% 股权。自 2012 年以来，Epic 的估值已经大幅增长，这在很大程度上是由于《堡垒之夜》取得了巨大而持续的成功。据科技博客网站 VentureBeat 报道，仅在今年 4 月，Epic 就获得了 4 亿美元的营收。