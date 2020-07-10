索尼《地平线：零之曙光》Steam 售价再涨：国区高达 279 元

IT之家7月10日消息 《地平线：零之曙光》Steam 售价现已再次上涨，国区高达 279 元，计划发行日期仍为 8 月 7 日。

《地平线：零之曙光》最初上架 Steam 开启预购时国区价格为 138 元，随后在 7 月 5 日迎来调价，涨价至 193 元。除国区外，《地平线：零之曙光》在多个地区也迎来售价上涨。

IT之家了解到，《地平线：零之曙光》是一款由索尼旗下第一方工作室 Guerrilla Games 制作的第三人称动作角色扮演游戏，由索尼在 2017 年 2 月 28 日发布。

在游戏中，“玩家将化身为埃洛伊，体验传奇冒险之旅，揭开致命机器统治世界的神秘面纱。一出生便遭放逐的年轻猎人，必须为制止危害人类的威胁而竭力奋战。”

系统需求

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统 ： Windows 10 64-bits

处理器 ： Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]

内存 ： 8 GB RAM

显卡 ： Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX 版本 ： 12

存储空间 ： 需要 100 GB 可用空间

推荐配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统 ： Windows 10 64-bits

处理器 ： Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]

内存 ： 16 GB RAM

显卡 ： Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX 版本 ： 12

存储空间 ： 需要 100 GB 可用空间