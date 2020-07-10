世界人工智能大会开幕！科大讯飞刘庆峰：未来十年是人工智能的新十年

IT之家7月10日消息 昨日，首次线上举行的 2020 世界人工智能大会云端峰会正式拉开帷幕。科大讯飞董事长刘庆峰发表主题演讲《用人工智能点亮人间烟火》。

刘庆峰表示，疫情期间，科大讯飞成立了新冠肺炎攻关团队。在科大讯飞人工智能掌握新冠肺炎知识的基础上，利用该系统对全国范围内的 200 多万基层医生进行了医疗知识培训。而在武汉封城后，A.I. 医疗助力疫情大范围筛查，在 6 个小时内完成了对武汉 100 万人基本情况的电话排查。

除了医疗，人工智能还在教育领域有所应用。A.I 教育助力停课不停学，“在线上授课方面，整个疫情期间科大讯飞支撑了 20 多亿人次的孩子们的上课和作业。”刘庆峰介绍。

“以智慧城市为例，近年来，老龄化给城市发展带来压力，目前广州、天津等城市已经开始跟科大讯飞合作，智能分析水电气、社区、物业视频数据，一旦发现异常，用人工智能电话机器人自动拨打老人、亲属和社区工作人员的电话。”刘庆峰表示。

IT之家了解到，围绕 “智联世界，共同家园”大会主题，本次大会设计了人工智能 7 大领域的落地应用场景。

今年大会再次使用讯飞听见云会展语音技术，为大会提供发言实时上屏展示、发言内容速记、发言文字直播、多语种实时翻译等一体式会展服务，这也是讯飞听见连续第三届为世界人工智能大会提供技术支持。

刘庆峰还谈到了人工智能的 5 大关键创新点：用更少的数据实现更大规模的应用；动态自学习模型；跨语言迁移学习；离线隐私保护；用情感计算让数字化生存更加人性化，让人工智能像人一样具备同理心。

刘庆峰指出，未来十年将是属于人工智能的新十年。有三大特点：首先，用人工智能可以真正给民生事业补短板，在教育、医疗、司法、智慧城市等领域，实实在在的解决社会刚需。其次，让每个人因 A.I. 而能。最后，人工智能还可以通过核心能力，依据情感和人文的不断牵引，全面支撑并且引领线上和线下相结合的未来十年的数字化生存。