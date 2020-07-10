中国快舟十一号运载火箭首飞失利

IT之家7月10日消息 据央视新闻，今日12时17分，我国在酒泉卫星发射中心组织实施快舟十一号运载火箭首次飞行任务，火箭飞行出现异常，发射任务失利。具体原因正在进一步分析排查。

IT之家了解到，公开资料显示，快舟十一号火箭是快舟系列固体运载火箭的“新成员”。火箭采用车载移动发射方式，起飞质量78吨，箭体直径2.2米，近地轨道最大运载能力1.5吨，700千米太阳同步轨道运载能力1.0吨。