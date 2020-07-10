9 亿像素重现《千里江山图》，vivo X50 Pro + 明日开售

IT之家7月10日消息 vivo X50 系列中的超大杯 X50 Pro + 在昨天的新品线上品鉴会上正式亮相。作为一台影像旗舰手机，vivo X50 Pro + 主打超大底 + 高清 1 亿模式。

vivo X50 Pro + 拥有 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三个版本可选，价格分别为 4998 元、5498 元和 5998 元，将于明日（7 月 11 日）线上线下同步开售。

vivo X50 Pro + 的超大底与高清 1 亿模式此前在《vivo 影像实验室》有所体现。视频中，vivo X50 Pro + 在极低的光照条件下，将《千里江山图》电子化在屏幕上。

vivo X50 Pro + 带来了由 24 张照片拼接而成的 9 亿像素全景照片，其分辨率为 155314×6000。山川江河、野渡渔村、水榭楼台、茅屋草舍每个细节都清晰可见（具体参考IT之家文章《9 亿像素看 < 千里江山图 >：vivo X50 Pro + 拍摄，24 张照片拼接而成》）。

此外，在昨日的 vivo X50 Pro + 线上新品品鉴会上，作家周源远、旅游节目主持人史林子、摄影师高原、星空摄影师叶梓颐、vivo 影像产品总监李卓、自由摄影师安一然也分享了各自的亲身经历以及拍摄样张。