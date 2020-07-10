内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

9 亿像素重现《千里江山图》，vivo X50 Pro + 明日开售

2020/7/10 14:17:44来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月10日消息 vivo X50 系列中的超大杯 X50 Pro + 在昨天的新品线上品鉴会上正式亮相。作为一台影像旗舰手机，vivo X50 Pro + 主打超大底 + 高清 1 亿模式。

vivo X50 Pro + 拥有 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 三个版本可选，价格分别为 4998 元、5498 元和 5998 元，将于明日（7 月 11 日）线上线下同步开售。

vivo X50 Pro + 的超大底与高清 1 亿模式此前在《vivo 影像实验室》有所体现。视频中，vivo X50 Pro + 在极低的光照条件下，将《千里江山图》电子化在屏幕上。

vivo X50 Pro + 带来了由 24 张照片拼接而成的 9 亿像素全景照片，其分辨率为 155314×6000。山川江河、野渡渔村、水榭楼台、茅屋草舍每个细节都清晰可见（具体参考IT之家文章《9 亿像素看 < 千里江山图 >：vivo X50 Pro + 拍摄，24 张照片拼接而成》）。

此外，在昨日的 vivo X50 Pro + 线上新品品鉴会上，作家周源远、旅游节目主持人史林子、摄影师高原、星空摄影师叶梓颐、vivo 影像产品总监李卓、自由摄影师安一然也分享了各自的亲身经历以及拍摄样张。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    