德国电信重申多供应商战略：不会依赖也不会拒绝

北京时间 7 月 10 日消息 德国电信（Deutsche Telekom）近日在其官网发表题为《多样性而非依赖性》的博客文章。文章强调，德国电信采取了多供应商战略，因此整个网络中没有占主导地位的供应商。在该公司所有欧洲子公司中，30% 的技术采购来自美国制造商，25% 来自欧洲和中国制造商。

以下为这篇博客文章的全文内容：

像德国电信这样的技术集团需要规模大小不一的强大合作伙伴。我们需要提供可靠性的合作伙伴，代表创新的合作伙伴，以及必须在竞争中证明自己的合作伙伴。最终，这将使我们与我们的合作伙伴双赢。以下便是这种伙伴策略的细节以及实际效果。

12 个事实：

1. 德国电信一直致力于所谓的多供应商战略。这意味着我们从大量不同的制造商那里购买产品，这样我们就不会变得依赖于单个制造商。这其中包括思科、瞻博网络（Juniper）、诺基亚、爱立信和华为这样的知名企业，但也包括规模较小的供应商。

2. 具体来说，这意味着在包括德国市场在内的德国电信所有欧洲子公司中：我们 30% 的技术采购来自美国制造商，25% 来自欧洲和中国制造商。剩下的则是由亚洲或本土小型供应商提供。

3. 由于我们采取了多供应商战略，因此整个网络中没有占主导地位的供应商。

4. 天线接入网供应商的选择是有限的。由于天线网络中的节能 SRAN 技术在欧洲尤为普遍，因此 5G 组件只能安装在同一家制造商的 4G 组件上。这就是为什么德国电信依赖于现有供应商爱立信和华为在天线网络中进行 5G 扩展。

5. 我们希望在天线网络方面有更多的选择。为了确保中期内网络的组件更加多样化，并能够在更多制造商之间进行选择，因此德国电信支持了所谓的 Open RAN 计划。

6. 德国电信已在多个场合表示，我们正在将中国供应商从移动核心网中移除出去。

7. 事实是，过去三年中德国电信与华为的交易额一直在下降。

8. 我们向供应商展示我们的计划。我们与我们的供应商分享我们的 5G 扩展计划，以便它们能够对扩展进行规划并提供设备、技术人员等资源。

9. 并且我们想要竞争。基本上来说，成为技术领导者一直是我们的抱负。我们一再向所有的制造商传达了我们这样的想法。当然，我们所有的协议都是干净的，并且经过了竞争法的合法验证。

10. 我们有责任确保安全平稳运营。因此，由于地缘政治形势和新冠疫情危机，我们定期向我们所有的供应商询问其交付能力。特别是，众所周知，所有西方制造商都在中国进行生产。

11. 开源软件很重要。Open Telekom Cloud 的操作系统基于开源软件 Open Stack。因此，云服务基本上独立于硬件制造商。Open Telekom Cloud 是 T-Systems International 的产品。T-Systems 为平台提供产品管理、运营和服务。华为提供了预配置的标准 x86 服务器。

12. 德国电信通常支持由独立专家对关键设备进行测试的专家建议：无论硬件或软件的制造商和原产国如何，关键元素都必须经过详细认证和测试。这遵循了我们在高安全要求的领域长期确立的流程。