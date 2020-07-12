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深圳消委会评测 10 款路由器：华硕、小米、水星表现卓越

2020/7/12 17:43:43来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 12 日消息 据深圳特区报报道，7 月 10 日，深圳市消委会公布了 2020 年路由器比较试验报告，此次共比较了 10 款样品，涉及品牌有：小米、普联、华为、领势、网件、华硕、水星、腾达、360、友讯。

IT之家了解到，本次实验对路由器的性能、信息安全、电气安全及电磁兼容等四大方面开展测试并进行分级评价

其中，性能方面选取了吞吐量、无线信号覆盖范围以及无线网络稳定度三个维度对路由器的无线性能进行评估。10 款路由器中，2.4G 频段下小米、华为样品的吞吐量表现较好，5G 频段下华硕、小米样品的表现较好。试验还发现，吐量的实测值与厂家宣称的无线传输速度有很大的差异，部分差异高达 70%-80%，深圳消委会表示，厂家宣称的路由器无线传输速度只是各频段下的理论值总和，这个值加起来很高但现实中很难实现。

无线信号覆盖范围测试中，小米、华硕、网件样品在距离 10 米及 20 米时网络性能表现卓越。而无线网络稳定度测试发现，2.4G 频段穿墙效果比 5G 频段好；综合穿墙后吞吐量及其衰减程度评估，领势、普联、水星样品表现靠前。

信息安全方面 10 款路由器样品在信息安全方面表现大体良好，电气方面 10 款路由器样品均符合国家强制标准的发热要求。

值得一提的是，电磁兼容方面，腾达路由器样品测试结果超出国家标准限值范围，会影响其他电子产品的工作。

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关键词：路由器小米华硕

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