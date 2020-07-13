育碧发布会汇总：干货满满，多款 3A 大作即将来袭

IT之家7月13日消息 育碧在今天的 Ubisoft Forward 发布会上，除《看门狗：军团》、《刺客信条：英灵殿》和《孤岛惊魂 6》的发售日期外，更公开了多款游戏的实机画面演示和预告片。

《看门狗：军团》将于 10 月 29 日正式在 Xbox One/PS4/Stadia/PC（Uplay）平台发售，且预售活动目前已经开启，标准版售价 298 元、黄金版 498 元、终极版 548 元。

《刺客信条英灵殿》将于 11 月 17 日正式发售，将登陆 Xbox One/PS4/Stadia 以及 PC 平台（Uplay、Epic Game），且同样开启了预售活动，标准版 298 元、黄金版 498 元、终极版 598 元（预售价 548 元）。

《孤岛惊魂 6》将于明年 2 月 18 日发售，将登陆 Xbox One/PS4/Stadia/PC（Uplay 和 Epic Game）平台，标准版预售价 298 元，黄金版售价 498 元，终极版售价 548 元。同时官方承诺购买三款 Xbox One 或 PS4 版本游戏的玩家可于次世代主机（Xbox Serise X、PS5）发售后，免费升级至次世代主机版本。

▲ 图源育碧官网，下同

IT之家了解到，除多款 3A 大作发售日期外，《超猎都市》宣布本作今日上线 Uplay开启 Beta 公测，并新推出了一个百人对抗的免费模式。且所有公测期间的游戏进度将被保留至游戏正式版本。

最后，育碧还公开了一个《彩虹六号：围攻》6000 万玩家纪念短片以及手游《英雄无敌》和《汤姆克兰西 : 攻坚特勤》的全新预告片。

《孤岛惊魂6》官方正式预告片▼

《刺客信条:英灵殿》最新官方预告片以及实机演示▼

《看门狗：军团》育碧发布会预告片以及实机演示

《超猎都市》剧情预告▼