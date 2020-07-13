特斯拉 Model Y Performance 高性能版续航里程增至 468 公里

7 月 13 日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月份发布的跨界运动型多用途汽车 Model Y，在今年一季度已开始交付，二季度的交付量有明显提升。

特斯拉的电动汽车在推出之后，其续航里程和售价会进行一定的调整，Model Y 也不例外，Model Y Performance 高性能版在美国的续航里程，近日就有增加。

特斯拉美国官网的信息显示，Model Y Performance 高性能版一次充满电之后的续航里程为 291 英里，也就是约 468.3 公里。

而在去年 3 月份发布时，特斯拉方面公布的 Model Y Performance 高性能版的续航里程为 280 英里，目前官网显示的 291 英里，较之是增加了 11 英里，续航里程增加了 3.9%。

外媒在报道中表示，Model Y Performance 高性能版的硬件配置，同此前并没有差别，但续航里程增至 291 英里，配备的是 21 英寸的轮毂，目前这一版本也只有这一种轮毂可供预订的消费者选择。

特斯拉推出的 Model Y 共有 4 款，目前接受消费者预订的有两款，除了 Performance 高性能版，另一款是双电机全轮驱动长续航版，目前的续航里程为 316 英里（508.5 公里）。

在国内销售的 Model Y，续航里程与美国略有不同。Performance 高性能版在国内的续航里程预估为 480 公里，双电机全轮驱动长续航版预估为 508 公里。