特斯拉竞争对手 Rivian 融资 25 亿美元，亚马逊继续跟投

7 月 11 日消息，据国外媒体报道，特斯拉在电动汽车方面成就显著，他们的技术也被业内人士认为行业领先，但随着电动汽车市场的发展，也涌现出了众多的竞争对手，Rivian 就是其中之一，他们近期还完成了一轮规模高达 25 亿美元的融资。

Rivian 成立于 2009 年，较特斯拉要晚，是美国的一家电动汽车和自动驾驶技术厂商，他们与特斯拉首个交锋的细分市场，将是电动皮卡，他们计划率先向消费者交付电动皮卡。特斯拉在去年 11 月也推出了电动皮卡 Cybertruck，计划明年年底开始量产。

从外媒的报道来看，Rivian 最新的一轮融资已经完成，多家公司和机构向他们投入了 25 亿美元的资金。

外媒的报道显示，Rivian 此轮 25 亿美元的融资，由 T.Rowe Price Associates 领投，新的投资者还包括 Soros Fund Management LLC、Coatue、Fidelity Management and Research Company、Baron Capital Group，此前已投资的亚马逊和黑石，此次也有跟投。

虽然 Rivian 此轮融资的规模高达 25 亿美元，也有多家新的投资机构加入，但他们董事会的席位，在此轮融资中并未发生变化。

值得注意的是，Rivian 此轮 25 亿美元的融资，在融资规模方面同他们去年的多轮融资所筹集的资金，已相差无几。

Rivian 在去年共进行了 4 轮融资，筹集到了 28.5 亿美元的资金。去年 2 月份，Rivian 宣布完成一轮 7 亿美元的融资，由亚马逊领投。随后福特领衔的投资者，又向 Rivian 投资 5 亿美元。9 月份，Rivian 又完成了一轮 3.5 亿美元的融资，由 Cox Automotive 投入。年底又完成了一轮大规模的融资，T. Rowe Price Associates 领投，亚马逊跟投，黑石也有投资，他们向 Rivian 注入了 13 亿美元的资金。