我国最大单机容量海上风机并网发电，一年可减少燃煤消耗 1.3 万吨

IT之家 7 月 13 日 据央视新闻报道，我国首台 10 兆瓦海上风机在福建福清兴化湾成功并网发电。这是目前我国自主研发的单机容量亚太地区最大、全球第二大的海上风电机组，刷新了我国海上风电单机容量新纪录。

（图片来自于央视新闻客户端）

该风机的并网发电标志着我国具备 10 兆瓦大容量海上风机自主设计、研发、制造、安装、调试、运行能力，标志着我国风电开发能力实现历史性跨越。为了实现更大的容量，该机组轮毂中心高度距海平面约 115 米，风机叶轮直径 185 米，相当于 3 台波音 747 并排的宽度，风轮扫风面积相当于 3.7 个标准足球场。

央视新闻报道称，在年平均 10 米 / 秒的风速条件下，单台机组每年可以输送出 4000 万度清洁电能，可以减少燃煤消耗 12800 吨，二氧化碳排放 33500 吨，大约可满足 1 万个三口之家 2 年的正常用电，减少燃煤消耗 1.3 万吨。

IT之家了解到，本次并网发电的 10 兆瓦机组是具有完全自主知识产权最新一代大容量海上风电机组，由三峡集团与东方电气集团联合研发，在福建三峡海上风电国际产业园下线。该型机组针对福建、广东等海域 I 类风区设计，机组环境适应性、设备可靠性、风能利用率得到极大提高，具备超强抗台风能力。