宏碁推出暗影骑士 · 威 N50 游戏主机：十代酷睿 + GTX1650，4199 元

IT之家7月13日消息 据网友投递，宏碁推出了一款电竞主机暗影骑士 · 威 N50-N92，搭载十代酷睿处理器，目前已于京东商城上架并开启预售活动，i5+8G+GTX1650 版本首发价 4199 元。

该机搭载英特尔十代酷睿处理器，i5-10400F+ GTX 1650、i5-10400F+ GTX 1660 super 和 i7-10700+ GTX 1660 super 可选，i5+GTX 1650 版本配备 8GB 内存、1TB 机械硬盘和 256GB 固态硬盘，GTX 1660 super 版本均配备 16GB 双通道内存和 512GB M.2 NVMe SSD。

其他方面，该机还拥有 FrostBladeTM 冰锋速冷散热系统，DTS X Ultr 音效以及 Nitro Sense 控制感应系统。IT之家了解到，该机拥有前置面板包含一个 US3.2 Gen2-C 以及一个 USB3.2 Gen2-A 接口，后部包含 4×USB3.2 Gen1-A 接口、2×USB2.0、以及对应的视频输出接口。

暗影骑士 · 威 N50-N92 整机尺寸 175 (W) x 386 (L) x 392 (H) mm，提供一年上门服务以及三年保修。目前该机已于京东商城开启预售，预售价最低 4199 元，同时拥有 6 期免息。