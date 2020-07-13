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苏宁易购上半年度业绩预告：线上规模大增 20%，扣非净利润显著改善

2020/7/13 19:13:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 13 日消息 7 月 13 日晚间，苏宁易购发布 2020 年上半年业绩预告，显示扣非净利润同比大幅改善，预计同比增长 76.49%-79.62%。上半年，苏宁易购线上业务发展迅猛，1-6 月线上商品交易规模预计同比增长 20.19%。二季度在五一、618 等促销带动下，苏宁易购线上商品交易规模预计大增 27.11%。

上半年，苏宁易购加快了线上业务及门店云化的发展节奏，全力推进社群营销、离店销售和到家业务；加大开放平台扶持力度，快消、日百、个护类商品增长迅速，有效提高了平台的活跃度；苏宁家乐福数字化改造步入正轨，继续实现经营性盈利以及经营性现金流转正；苏宁零售云以社群营销、门店直播等推动离店销售，二季度销售规模预计同比增长 127.57%。

上半年，面对疫情影响，苏宁易购一方面借助直播、推客、云货架等互联网手段大力发展离店销售，推进家乐福中国供应链融合，抓住市场机遇大力发展到家业务。另一方面持续推进降本节约的工作，对于租赁、人员、广告促销等费用都进行了强有力的管控。

IT之家了解到，Wind 数据显示，7 月 13 日，苏宁易购盘中涨停，7 月累计涨幅达 42%，近三个交易日两度涨停。

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关键词：苏宁易购

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